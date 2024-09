Erster Saisondreier: Check! Bad Hofgastein geht gegen Unken Knopf auf

Details Samstag, 21. September 2024 07:40

Das Warten hat ein Ende gefunden! In der 8. Runde ist dem SC Bad Hofgastein der ersehnte erste Saisonsieg gelungen. Der Absteiger besiegte den TSV Unken mit 4:0.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)



Bad Hofgastein kaltschnäuziger

Besser hätte das Heimspiel für die bis dato ohne vollen Erfolg gebliebenen Gasteiner nicht starten können. Es lief die vierte Spielminute, als Johann Rudigier vom Elferpunkt auf 1:0 stellte. Danach gestaltete sich die erste Spielhälfte offen mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Während hüben Stuhler, Rudigier und Hasanovic scheiterten, ließen die Gäste drüben zwei Hochkaräter aus. "Zur Pause hätte es auch 1:1 stehen können", war Wolfgang Schaireiter über den erfolgreich verteidigten Pausenvorsprung happy.



Pongauer schnürten Sack via Doppelschlag zu

Entspannter wurde die Gefühlslage der Heimischen zu Beginn der zweiten Hälfte. Erst stellte Thomas Wimmer mit einem platzierten Abschluss ins lange Eck auf 2:0 (53.), fünf Minuten danach verwandelte Johann Rudigier einen Handelfer zum 3:0 (58.). Quasi zum Drüberstreuen finalisierte Felix Kerschbaumer einen Angriff über die Außen (69.), besiegelte so den 4:0-Heimerfolg. "Unterm Strich war es ein verdienter Sieg. Wir sind heilfroh", frohlockte Schaireiter, für den das Ende der Sieglos-Serie absehbar war. "In den ersten zwei Spielen waren wir nicht gut. Ab dem Spiel in Stuhlfelden ist es aber besser geworden, wenngleich wir zuletzt sehr ineffektiv waren."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.