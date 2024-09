Packendes Unentschieden zwischen USK St. Michael und FC St. Martin/Tennengebirge

Ein mitreißendes Duell zwischen dem USK St. Michael und dem FC St. Martin/Tennengebirge endete mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften lieferten sich in der 2. Landesliga Süd ein intensives Spiel, das bis zur letzten Minute spannend blieb. Während St. Michael in der zweiten Halbzeit in Führung ging, konnte St. Martin durch einen Elfmeter ausgleichen.

Erste Halbzeit ohne Tore

Von Beginn an war klar, dass beide Teams entschlossen waren, das Spiel für sich zu entscheiden. St. Michael drückte von Beginn an und hatte in der 11. Minute eine gute Chance. Es war zu diesem Zeitpunkt klar, dass die Hausherren etwas gutzumachen hatten nach der Niederlage im Cup vor zwei Monaten.

Nach 15 Minuten spielte Patrick Berger einen Freistoßkopfball perfekt auf Johannes Gruber ab, der allerdings vergab. Die Gäste aus dem Tennengebirge kamen in der 18. Minute durch einen Fast-Eigentor von St. Michael zu einem Eckball, der jedoch nicht genutzt werden konnte. St. Michaels Marc Gfrerer verhinderte in der 20. Minute einen gefährlichen Schuss der Gäste in letzter Sekunde.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit passierte nicht viel. Marcel Bernhofer musste in der 30. Minute behandelt werden, konnte aber weitermachen. Jonas Marktl hingegen musste in der 39. Minute das Spielfeld verlassen, vermutlich aufgrund einer Zerrung. Kurz vor der Halbzeit hielt Torhüter Glabatsch einen gefährlichen Schuss der Gäste, sodass es mit einem 0:0 in die Pause ging.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag: In der 46. Minute vergab Marcel Bernhofer noch knapp per Kopfball, doch nur zwei Minuten später schoss er sein Team in Führung. Ein präziser Pass in den Lauf ermöglichte es Bernhofer, den Ball mühelos im Netz zu versenken.

Der FC St. Martin antwortete mit mehreren Angriffen, darunter ein Weitschuss in der 68. Minute, der jedoch keinen Erfolg brachte. Das Spiel wurde zunehmend ruppiger, und in der 76. Minute bekam St. Martin einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Sebastian Landschützer ein Foul begangen hatte. Ekrem Alan trat an und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:1-Ausgleich.

In der Schlussphase ging es hektisch zu. Beide Mannschaften versuchten, das entscheidende Tor zu erzielen. Auch wurden die Fouls und das aggressive Spielverhalten deutlicher. In den letzten Minuten war es wieder der USK St. Michael, der Druck machte und in der 90. Minute noch eine Ecke bekam. Doch der Schiedsrichter pfiff das Spiel ab, während St. Michael noch im Angriff war, was zu viel Unmut führte.

Nach 90 spannenden Minuten endete das Spiel schließlich mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten viel Kampfgeist, konnten jedoch keinen entscheidenden Vorteil herausspielen.