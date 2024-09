Kaprun-Lauf geht auch in Stuhlfelden weiter

Details Sonntag, 22. September 2024 22:02

Anlässlich der 8. Runde hat der FC Kaprun im heutigen Auswärtsmatch beim USV Stuhlfelden alle drei Punkte mitgenommen. In der ersten Halbzeit mit dem nötigen Glück, in der zweiten Halbzeit mit der nötigen Cleverness fuhren die Grün-Weißen einen 3:0-Sieg ein. Der Absteiger, der seit der Auftaktrunde ungeschlagen ist, sammelte in den letzten fünf Spielen satte 13 Punkte.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Stuhlfelden machte aus viel gar nichts

"Sagen wir's so: Stuhlfelden hat sich in der ersten Halbzeit nicht belohnt. Sie haben vergessen, dass man in einem Fußballspiel Tore schießen muss und sind in Schönheit gestorben", erzählte Kaprun-Zampano Achim Sametreiter. Die Hausherren waren an sich gut im Spiel, entschieden sich im letzten Drittel desöfteren für den komplizierten Weg. Vor allem Artem Ivanov bereitete den Gästen Kopfzerbrechen. Einmal nagelte der gebürtige Ukrainer die Murmel aus kurzer Distanz ans Gestänge, später blieb in einer aussichtsreichen Position der Abschluss aus. Was derweil den Grün-Weißen fehlte? "Der Zug zum Tor", so Sametreiter.

Sametreiter-Crew schnappte sich den Dreier

Die Kapruner kamen nach einer lösungsorientierten Pausenansprache griffiger aus der Kabine. "Wir haben die Stuhlfeldener viel bewegt und das Ganze dann schlau heruntergespielt", lief Durchgang zwei ganz nach Sametreiters Geschmack. Die Gastelf legte via Doppelschlag den Grundstein zum Auswärtserfolg. Erst stellte Bernhard Kreidl nach einer einstudierten Eckballvariante auf 0:1 (58.), wenige Augenblicke danach legte Rsho Mohammad nach Querleger von Danijel Tosic nach (60.). Den Schlussakkord setzte mit Johan Sametreiter der Trainersohn, der nach einem Assist von Dejan Tosic problemlos zum 0:3 einstiefelte (85.).

Wegen nächster Woche: Kaprun "gschaftlte" in Bruck

Dass sich Kaprun weiter auf der Überholspur befindet, in der Tabelle auf Rang vier vorrückte, juckt Sametreiter herzlich wenig. "Mir geht es um die einzelnen Spiele. Dass wir gewisse Dinge umsetzen, die wir uns in der Trainingswoche zuvor erarbeiten. Was am Ende in der Tabelle rauskommt, sehen wir dann eh." Stuhlfelden, das nach der Heimniederlage von Position drei auf fünf abrutschte, muss nächste Woche ins Lammertal zum FC St. Martin/T. Währenddessen bekommen es die Kapruner zuhause mit Aufsteiger Bruck zu tun. "Die haben wir uns heute alle gemeinsam gegen Neukirchen angesehen", weiß Sametreiter schon in etwa, was auf ihn und seine Mannschaft zukommt.

2. Landesliga Süd, 8. Runde

Sonntag, 22.09.2024, 14:00, Aufeldstadion Stuhlfelden, Z: 500, SR: Armin Talic

USV Stuhlfelden 0:3 (0:0) FC Kaprun

Stuhlfelden: Stanislav Pella, Artem Ivanov, Lian Seber, Jakob Oberlechner, Georg Gandler, Harald Wallner, Jakob Hirschbichler, Julian Steiner (K), Lukas Wimmer, Vitali Borsuk, Patrik Vascak

Ersatz: Stefan Höller, Stefan Hochstaffl, Sebastian Winkler, Marco Höller, Tobias Laimer

Kaprun: Dominik Moser, Danijel Tosic, Niklas Foidl, Dejan Tosic, Andreas Plaickner, Bernhard Kreidl, Rsho Mohammad, Furkan Kurt, Franz Eder (K), Andre Bertalanic, Jakob Nindl

Ersatz: Faris Hadziagic, Dino Hadziagic, Philipp Brucker, Tim Heigenhauser, Johan Sametreiter, Patrick Sporer

Tore: 0:1 Bernhard Kreidl (58.), 0:2 Rsho Mohammad (60.), 0:3 Johan Sametreiter (85.)

Gelbe Karten: Seber bzw. Plaickner, Dej. Tosic

