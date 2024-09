USC Neukirchen und USK Piesendorf trennen sich in hitzigem Duell unentschieden

Ein spannendes und hart umkämpftes Spiel zwischen dem USC Neukirchen und dem USK Piesendorf endete mit einem 1:1-Unentschieden. Das Duell in der 9. Runde der 2. Landesliga Süd (SBG) hielt die Zuschauer in Atem und bot zahlreiche Höhepunkte sowie dramatische Wendungen. Trotz schwieriger Wetterbedingungen und zahlreicher Unterbrechungen zeigten beide Mannschaften eine kämpferische Leistung, die am Ende mit je einem Punkt beendet wurde.

Frühes Traumtor schockt Neukirchen

Schon in den Anfangsminuten setzte der USK Piesendorf ein erstes Ausrufezeichen. Nach einem starken Solo von Seiler, das von der Neukirchner Abwehr entschärft wurde, gelang dem Kapitän des USK Piesendorf, Sebastian Ceol, ein sensationeller Treffer. In der 3. Minute überraschte er alle mit einem Distanzschuss von hinter der Mittellinie und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Ein unglaubliches Tor, das dem Spiel sofort eine besondere Note verlieh.

Die Heimmannschaft, USC Neukirchen, zeigte sich jedoch nicht sehr lange geschockt und versuchte, schnell zu antworten. Mario Bliznakov und Viggo ten Have hatten beide gute Chancen, den Ausgleich zu erzielen, doch Piesendorfs Torwart Abele war stets zur Stelle und verhinderte Schlimmeres. Ein Freistoß von Bliznakov in der 41. Minute wurde von der Mauer abgeblockt, und auch der Nachschuss von Anev fand nicht den Weg ins Netz.

Dramatische Schlussphase bringt späten Ausgleich

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel zunehmend hitziger. Besonders die 53. Minute brachte eine Wende, als Ceol nach einer Grätsche die Gelb-Rote Karte sah und Piesendorf fortan in Unterzahl spielen musste. Trotz des numerischen Nachteils zeigte Piesendorf weiterhin Kampfgeist und versuchte, die knappe Führung zu verteidigen.

Die Gastgeber drückten nun verstärkt auf den Ausgleich. In der 80. Minute setzte Eibl zu einem vielversprechenden Durchbruch an, doch Lukic konnte den entscheidenden Pass nicht spielen, da er von Breitner rustikal gestoppt wurde. Drei Minuten später kam Peitler über rechts zum Abschluss, doch Schösser im Tor von Neukirchen parierte stark.

Die entscheidende Szene des Spiels folgte schließlich in der 87. Minute: Mario Bliznakov gelang der erlösende Ausgleichstreffer für den USC Neukirchen zum 1:1. Mit einem präzisen Schuss ins kurze Eck ließ er dem gegnerischen Torwart keine Chance und sicherte seiner Mannschaft zumindest einen Punkt.

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit sowie die Nachspielzeit boten noch einmal jede Menge Spannung. Eibl und Frauenschuh hatten beide gute Möglichkeiten für Piesendorf, wurden jedoch entweder durch Abseitsstellungen oder die Verteidigung der Gastgeber gestoppt. Auf der anderen Seite verpassten die Neukirchner zweimal knapp das Führungstor, als sie den Ball aus nächster Nähe über das Tor beförderten.

Mit dem Schlusspfiff in dieser Partie endete ein packendes Spiel, das beiden Mannschaften nur bedingt weiterhalf. Während Piesendorf mit einem frühen Traumtor und einer tapferen Abwehrleistung überzeugte, zeigte Neukirchen Kampfgeist und verdiente sich den späten Ausgleich. Beide Teams verbleiben damit in der unteren Tabellenhälfte und müssen weiterhin um wichtige Punkte kämpfen.

