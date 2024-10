USK St. Michael triumphiert im Spitzenduell eindrucksvoll gegen Leogang

Im mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen der 2. Landesliga Süd behielt der USK St. Michael die Oberhand und holte sich mit einem überzeugenden 4:0-Sieg gegen den SC Leogang die Tabellenführung zurück. Die Heimmannschaft zeigte sich in herausragender Form und dominierte den direkten Konkurrenten von Anfang an. Besonders Marcel Bernhofer brillierte mit einem Dreierpack, während die Defensive der Gäste immer wieder Schwächen zeigte.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Frühe Führung der Hausherren

Bereits in der Anfangsphase zeigte sich der USK St. Michael als das aktivere Team. In der 19. Minute war es dann Marcel Bernhofer, der nach einer präzisen Flanke per Kopf den Ball im Netz unterbrachte und die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte. Dieser Treffer schien die Gastgeber zu beflügeln, denn in der Folgezeit erhöhten sie den Druck auf die Defensive der Gäste. Leogang kam zwar durch Arnold Benedek und Mario Lucic zu vereinzelten Chancen, doch die Abschlüsse blieben ohne Erfolg. Vor der Halbzeit hatten die Gäste die Möglichkeit, durch einen gefährlichen Freistoß auszugleichen, doch die Abwehr von St. Michael blieb standhaft. "Ich denke, dass wir eine ausgeglichene erste Halbzeit gesehen haben. Leogang war ein sehr starker Gegner", sagte St. Michael-Coach Gerald Payer.

Nach der Pause fackelten die Lungauer nicht lange und bauten ihre Führung weiter aus. In der 51. Minute war es Johannes Gruber, der nach einer mustergültigen Flanke von Felix Pfeifenberger den Ball zum 2:0 über die Linie drückte. "Mit dem 2:0 war's so gut wie erledigt", wusste Payer. Der SC Leogang versuchte, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, doch sowohl in der Defensive als auch im Angriff fehlte es an der nötigen Präzision. Die Heimmannschaft blieb weiterhin am Drücker und kam zu weiteren guten Möglichkeiten.

Bernhofer krönt Leistung mit Dreierpack

Der nächste Höhepunkt kam schließlich Mitte der zweiten Halbzeit, als die Abwehr der Gäste erneut patzte und Marcel Bernhofer die Gunst der Minute nutzte. In einem schnellen Laufduell setzte er sich gegen die Verteidiger durch, umspielte den Torhüter und schob den Ball überlegt zum 3:0 ein. Die deutliche Führung erlaubte es den Gastgebern, das Spiel souverän zu kontrollieren. Auch Leogang verbuchte die ein oder andere Gelegenheit, doch Torhüter Raphael Kocher war stets zur Stelle und hielt seinen Kasten sauber.

In der 80. Minute war es erneut Bernhofer, der nach einer Flanke von Jonas Marktl per Kopf traf und seinen Dreierpack vollendete. Mit diesem Tor zum 4:0 war das Spiel endgültig entschieden. Die Gäste hatten keine Antwort parat und mussten die Überlegenheit der Gastgeber anerkennen. Die letzten Minuten verliefen ereignislos, und St. Michael sicherte sich mit einer herausragenden Mannschaftsleistung den vollen Erfolg. "Ich hätte nicht geglaubt, dass wir dieses Spitzenspiel so souverän gewinnen. Etwas überrascht nehmen wir den Sieg aber natürlich mit", grinste Payer.

Dieser klare Erfolg bringt dem USK St. Michael nicht nur die Tabellenführung zurück, sondern sendet auch ein starkes Signal an die Konkurrenz. Die Mannschaft zeigte sich in Topform und konnte auf allen Positionen überzeugen. Und das, obwohl Payer mit Michael Macheiner und Sebastian Landschützer beide Außenverteidiger vorgeben musste. "Felix Pfeifenberger, den wir vom Mittelfeld in die Verteidigung zurückgezogen haben, und Lukas Moser haben ihre Sache super gemacht", gab's auch vom Coach den Daumen nach oben.