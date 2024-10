Piesendorf mit furiosem Derbysieg gegen Maria Alm

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 12:50

Im torreichen Pinzgau-Derby zwischen dem USK Piesendorf und dem UFC Maria Alm konnten die Gastgeber aus Piesendorf letztendlich mit einem eindrucksvollen 5:2-Sieg als klare Gewinner vom Platz gehen. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigten sie eine überragende Leistung und entschieden das Spiel zu ihren Gunsten. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen, spektakulären Toren und einer Menge Emotionen, was das Derby zu einem echten Fußballfest machte.

Spannender Schlagabtausch

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gäste aus Maria Alm, als Tim Wormskamp in der 11. Minute nach einem Eckball den Ball mit dem Spitz zum 0:1 ins Netz beförderte. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der 17. Minute sorgte ein Eigentor der Gäste für den Ausgleich, nachdem Marco Zaisberger mit einem Stangler vorgelegt hatte.

Nur zwei Minuten später drehte Marco Zaisberger die Partie mit einem eiskalten Abschluss zur 2:1-Führung für Piesendorf. Die Spannung hielt jedoch weiter an, als Maria Alm in der 40. Minute durch einen von Tobias Hutter sicher verwandelten Foulelfmeter erneut ausgleichen konnte. So ging es mit einem 2:2-Unentschieden in die Halbzeitpause, und es war klar, dass noch viel Spielraum für Veränderungen bestand.

Piesendorf brannte Offensiv-Feuerwerk ab

In der zweiten Halbzeit setzten die Gastgeber aus Piesendorf ihre Offensivbemühungen fort und wurden dafür in der 52. Minute belohnt. Erik Eibl sorgte mit einem eleganten Lupfer über den gegnerischen Torwart für die erneute Führung. Doch das war erst der Anfang des Piesendorfer Sturmlaufs. Marco Zaisberger, der bereits in der ersten Hälfte getroffen hatte, erhöhte in der 66. Minute nach einem perfekten Zuspiel von David Popovic auf 4:2.

Den krönenden Abschluss bildete Maurizio Peitler, der nach einer spektakulären Vorarbeit von Zaisberger in der 81. Minute das fünfte Tor für die Hausherren erzielte. Eine beeindruckende Leistung, die von den heimischen Fans mit Gesängen gefeiert wurde. In den letzten Minuten des Spiels war die Dominanz von USK Piesendorf spürbar, und sie verwalteten den Vorsprung souverän bis zum Abpfiff.

2. Landesliga Süd: Piesendorf : Maria Alm - 5:2 (2:2)

81 Maurizio Peitler 5:2

66 Marco Zaisberger 4:2

52 Erik Eibl 3:2

40 Tobias Hutter 2:2

19 Marco Zaisberger 2:1

17 Eigentor durch Manuel Rauscher 1:1

11 Tim Wormskamp 0:1

