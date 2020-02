Regionalliga Salzburg: Testspielübersicht Winterpause 2020

Details Donnerstag, 20. Februar 2020 11:14

Bevor im kommenden Frühjahr die neu ins Leben gerufene Regionalliga Salzburg in die zweite Runde geht, holen sich die acht übriggebliebenen Teams (SAK und Saalfelden sind in die Regionalliga West aufgestiegen) in den Wintermonaten den letzten Schliff. Weil die Vorbereitungsspiele zur Winterpause dazugehören wie das Amen zum Gebet, geben wir nun einen kurzen Überblick über die bereits bestrittenen bzw. noch ausstehenden Testgalopps:

SV Seekirchen

0:6 gegen Eugendorf (Salzburger Liga)

0:2 gegen Thalgau (Salzburger Liga)

___________________________________

22.02.2020: gegen Freilassing (Deutschland)

29.02.2020: gegen Junge Wikinger Ried (Regionalliga Mitte)

06.03.2020: gegen Bürmoos (Salzburger Liga)

14.03.2020: gegen Berndorf (1. Landesliga)

USK Anif

0:2 gegen Juniors OÖ (HPYBET 2. Liga)

2:0 gegen Grödig (Regionalliga Salzburg)

5:1 gegen Siezenheim (1. Landesliga)

4:2 gegen Thalgau (Salzburger Liga)

3:2 gegen Bergheim (Salzburger Liga)

_____________________________________

22.02.2020: gegen Wels (Regionalliga Mitte)

25.02.2020: gegen Vöcklamarkt (Regionalliga Mitte)

28.02.2020: gegen Eugendorf (Salzburger Liga)

07.03.2020: gegen Hallwang (Salzburger Liga)

14.03.2020: gegen Neumarkt (Salzburger Liga)

SV Wals-Grünau

1:5 gegen Gurten (Regionalliga Mitte)

__________________________________

21.02.2020: gegen SAK (Regionalliga West)

28.02.2020: gegen Vöcklamarkt (Regionalliga Mitte)

07.03.2020: gegen Ostermiething (Landesliga West - Oberösterreich)

13.03.2020: gegen Eugendorf (Salzburger Liga)

TSV St. Johann

6:2 gegen Altenmarkt (Salzburger Liga)

___________________________________

21.02.2020: gegen Golling (Salzburger Liga)

28.02.2020: gegen FC Pinzgau (Regionalliga West)

07.03.2020: gegen SAK (Regionalliga West)

14.03.2020: gegen Zell (Salzburger Liga)

SV Grödig

0:2 gegen Anif (Regionalliga Salzburg)

2:1 gegen Kufstein (Regionalliga Tirol)

7:0 gegen Gneis (2. Landesliga Nord)

___________________________________

22.02.2020: gegen Adnet (Salzburger Liga)

28.02.2020: gegen SAK (Regionalliga West)

03.03.2020: gegen Bergheim (Salzburger Liga)

15.03.2020: gegen Bramberg (Salzburger Liga)

SV Austria Salzburg

0:1 gegen Gurten (Regionalliga Mitte)

0:2 gegen Junge Wikinger Ried (Regionalliga Mitte)

3:2 gegen Bad Ischl (OÖ Liga)

2:2 gegen Bad Schallerbach (OÖ Liga)

5:2 gegen Neumarkt (Salzburger Liga)

_______________________________________________

22.02.2020: gegen Bergheim (Salzburger Liga)

29.02.2020: gegen Kirchanschöring Amateure (Deutschland)

14.03.2020: gegen Schwanenstadt (Landesliga West - Oberösterreich)

SV Kuchl

3:4 gegen SAK (Regionalliga West)

4:0 gegen Siezenheim (1. Landesliga)

0:0 gegen Kirchanschöring Amateure (Deutschland)

2:0 gegen ÖTSU Hallein (Salzburger Liga)

________________________________________________

21.02.2020: gegen Neumarkt (Salzburger Liga)

29.02.2020: gegen Wörgl (Regionalliga West)

07.03.2020: gegen Golling (Salzburger Liga)

14.03.2020: gegen Bürmoos (Salzburger Liga)

SK Bischofshofen

14:0 gegen Konkordiahütte-Tenneck (2. Landesliga Süd)

6:1 gegen Mondsee (OÖ Liga)

1:4 gegen Rottenmann (Landesliga - Steiermark)

1:4 gegen Bad Ischl (OÖ Liga)

1:0 gegen Neumarkt (Salzburger Liga)

3:1 gegen Golling (Salzburger Liga)

_____________________________________________________

22.02.2020: gegen Schladming (Oberliga Nord - Steiermark)

29.02.2020: gegen Friedburg/Pöndorf (OÖ Liga)

03.03.2020: gegen FC Pinzgau (Regionalliga West)

