"Waren über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft" - Salzburger Austria schickt Grödig ohne Punkte nach Hause

Was für ein Fußballfest! Nachdem alle für COVID-19 nötigen Maßnahmen getroffen und schließlich auch erfüllt wurden, konnte gestern vor 750 Zusehern die Begegnung SV Austria Salzburg gegen SV Grödig reibungslos über die Bühne gebracht werden. Den Sieg schnappten sich verdientermaßen die Violetten, die dank der Tore von Oberst, Hödl und Krainz klar mit 3:1 die Oberhand behielten. Zuvor hatte Grödigs Ex-Austrianer Eyüp Erdogan seine Farben schmeichelhaft in Front geschossen.

Fotocredit: Facebook-Seite Austria Salzburg

Austria mit Ausgleich zum psychologisch günstigstem Zeitpunkt

Die Salzburger Austria erwischte einen guten Start in diese Partie und erreichte rasch die notwendige Betriebstemperatur. Nachdem Hödl, Bann und Schwaighofer die ersten richtig knackigen Offensivaktionen verbuchten, lag der Führungstreffer für die Heimischen quasi in der Luft. In der 40. Minute waren es jedoch die Grödiger, die zum Torjubel abdrehten: Nach einer Unachtsamkeit im Spiel der Schaider-Schützlinge kam Grödig über die Seite zum Erfolg, stellte in Person von Eyüp Erdogan auf 0:1. Noch vor dem Pausentratsch gelang den Städtern jedoch der so wichtige Ausgleichstreffer: Abwehrmann Marco Oberst war nach einem Eckball per Kopf zur Stelle - 1:1 (45.+2).

Zwei Tore binnen zwei Minuten stellte Grödigern endgültig den Strom ab

Im zweiten Durchgang blieb jeder Stein auf dem anderen und die Austria nach wie vor die bessere und aktivere Mannschaft. Ein Doppelschlag kurz nach dem Wiederbeginn stellte die Weichen wohl endgültig auf Heimsieg: Erst lenkte Bann einen Hödl-Schuss unhaltbar ab (49.), ehe Manuel Krainz eine Gruber-Ecke volley ins Gehäuse zimmerte - 3:1 (51.). Die Hitze und der recht gemütliche Zwei-Tore-Vorsprung waren folglich die Grunde dafür, warum die Austria einen Gang zurückschaltete und dem ehemaligen Bundesligisten mehr vom Spiel servierte. Weil die Violetten auch im Endspurt so gut wie nichts anbrennen ließen, wurde der Fußballnachmittag mit einem souveränen 3:1-Triumph abgerundet. "Mit dieser Art von Auftakt sind wir natürlich sehr zufrieden. Wir waren über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft. Ein verdienter Sieg", strahlte Austrias Übungsleiter Christian Schaider.

SV Austria Salzburg 3:1 (1:1) SV Grödig

Maxglan, SR: Wolfgang Aufschnaiter

Torfolge: 0:1 Eyüp Erdogan (40.), 1:1 Marco Oberst (45.+2), 2:1 Marco Hödl (49.), Manuel Krainz (51.)

Die Besten bei der Austria: Manuel Krainz (ZM), Marinko Sorda (ZM), Marco Oberst (IV)

