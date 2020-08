Keine Tore, aber viel Schmackes in Anif

Details Samstag, 08. August 2020 22:46

Einen interessanten Regionalliga Salzburg-Kick konnte man am heutigen Spätnachmittag in Anif begutachten. Dort empfing der heimische USK Maximarkt Anif den SV Seekirchen, der in der "Null-Saison" für ziemlich viel Furore sorgen konnte. Obwohl Tore letztendlich Fehlanzeige blieben, lieferten sich die beiden Klubs einen leidenschaftlichen Fight.

Schriebl-Boys vergaben Elfmeter

"Seekirchen trat enorm körperbetont auf, zeigte eine gute Mentalität", sprach Anifs Trainer Raphael Ikache dem Gegner viel Lob aus. Den ersten Aufreger in diesem Aufeinandertreffen gab's bereits nach zehn Minuten: Schilchegger fehlten bei seinem Abschluss wenige Zentimeter, traf nur das Torgebälk. Nach der zwischenzeitlichen Trinkpause drückten die Gäste aus Seekirchen dann gehörig aufs Gas und kamen zu drei, vier hochkarätigen Möglichkeiten. Die größte vergab Fabian Neumayr vom Punkt. "Hätte Seekirchen da getroffen, wäre es für uns sehr, sehr schwer geworden", sagt Ikache.

Sowohl Stadlbauer als auch Entfellner: Tormänner mit einer Top-Performance

Durchgang Nummer zwei startete gleich mit einer weiteren Top-Einschussgelegenheit für Seekirchen, doch Anif-Schlussmann Stadlbauer hielt mit einem starken Reflex die Null fest. Je länger die Partie aber dauerte, desto ausgeglichener wurde sie. "Im Verlauf der zweiten Halbzeit sind die Seekirchner etwas müde geworden. Da haben sie das Tempo einfach nicht mehr gehen können", bilanziert Ikache. Weil sich der Akku der Gäste tatsächlich etwas leerte, kam Anif selbst zu seinen Möglichkeiten. Erst setzte Neuzugang Lürzer einen Kopfball hauchdünn am Kasten vorbei, kurz darauf bewahrte der erst 17-jährige SVS-Goalie Christoph Entfellner seine Crew vor Schlimmerem. Am Ende blieb es bei der Nullnummer, für die es schlussendlich unterschiedliche Auffassungen gab. Ikache: "Seekirchen hatte die besseren Chancen, bis auf die zweite Hälfte der ersten Halbzeit haben wir allerdings ein ausgeglichenes Spiel gesehen." Seekirchen-Coach Alexander Schriebl sah indes klare Vorteile auf Seiten seines Teams: "Wir haben in den gesamten 90 Minuten bestimmt, was auf dem Platz passiert. Anif hatte zweieinhalb Großchancen, wir hingegen fünf, sechs. Unterm Strich können wir mit der Leistung sehr zufrieden sein."

USK Maximarkt Anif 0:0 (0:0) SV Seekirchen

Anif, SR: Samuel Sampl

Torfolge: -

Die Besten: Josef Stadlbauer (TW), Simon Schilchegger (LS); Christoph Entfellner (TW), Felix Eliasch (IV), Olugbemiga Ogunlade (ST)

