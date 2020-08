Kuchler gewinnen "Spiel mit zwei Seiten", SAK trotz Pleite zufrieden

Details Samstag, 08. August 2020 22:18

Im Tennengau forderte heute der SV Kuchl den Vorjahres-Primus SAK 1914 zum Tanz auf. Über weite Strecken diktierten die Nonntaler das Geschehen, den Sieg und letztendlich die drei Punkte sicherten sich aber die Helmlinger-Boys.

Kuchls Matthias Seidl eröffnete den Torreigen.

(c) Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

SAK spielbestimmend, Kuchl effizient

Der Beginn gestaltete sich recht verhalten. Nachdem beide Mannschaften eine gewisse Anlaufzeit brauchten, schafften es die Gäste aus dem Nonntal immer mehr und mehr das Zepter zu übernehmen. "Wir haben keine Lösung gefunden", war Kuchl-Dompteur Mario Helmlinger mit der Anfangsphase seiner Boyband nicht zufrieden. In Minute 28 durfte dennoch gejubelt werden: Matthias Seidl brachte die Kuchler mit 1:0 in Front. "Nach einem Standard, irgendwie typisch", fügt Helmlinger hinzu. Der tonangebende SAK ließ sich von diesem Nackenschlag nicht beirren und zog sein dominantes Spiel gnadenlos durch. "Vor dem Spiel stellte sich die Frage, wie man drauf ist, wie man all die Trainingseinheiten verarbeitet hat. Aber ich muss sagen, körperlich war meine Mannschaft top", bilanziert SAK-Übungsleiter Roman Wallner. Während auf Seiten der Blau-Gelben Feiser die Chance aufs 1:1 ausließ, hätte Kuchls Matthias Seidl gut und gerne auf 2:0 stellen können, scheiterte allein vor Gäste-Goalie Manuel Kalman. "Alles in Allem eine sehr glückliche Pausenführung", fasst Helmlinger zusammen.

SVK sehnte erlösenden Schlusspfiff herbei

Im zweiten Spielabschnitt wurde die Überlegenheit des SAK noch krasser. "Da haben nur mehr sie gespielt und wir uns ausschließlich aufs Verteidigen konzentriert", gibt Helmlinger zu. Quasi entgegen des Spielverlaufes hieß es in der 68. Minute 2:0: Christian Kaindl schloss eine schöne Einzelaktion erfolgreich ab. Neun Minuten später legte Christoph Hübl nach Neuhauser-Zuspiel nach, stellte gar auf 3:0 (77.). Der anschließende Gäste-Treffer von Julian Feiser im Endspurt reine Ergebniskosmetik (83.). Helmlinger atmet tief durch: "Gott sei Dank ist das 3:1 so spät gefallen, sonst hätte es noch hektisch werden können." Obwohl sich die Tennengauer in den letzten Spielmomenten fing und zwei Großchancen auf einen noch höheren Sieg vorfanden, hatte der Schlusspfiff von Referee Thomas Hochstaffl letztendlichen einen erlösenden Beigeschmack. "Es war eine gute Partie von uns. Leider hat das Ergebnis nicht gestimmt. Wenn wir so in den nächsten Spielen auftreten, dann denke ich, braucht man sich keine Sorgen machen", war Wallner mit der Performance seiner Elf happy. Trotz "Dreier" relativiert Helmlinger: "Es war ein Spiel mit zwei Seiten. Das Ergebnis gut, unsere Leistung nicht."

SV Kuchl 3:1 (1:0) SAK 1914

Kuchl, SR: Thomas Hochstaffl

Torfolge: 1:0 Matthias Seidl (28.), 2:0 Christian Kaindl (68.), 3:0 Christoph Hübl (77.), 3:1 Julian Feiser (83.)

Die Besten bei Kuchl: Robert Strobl (IV), Tommy Plainer (TW), Christian Kaindl (ZM).

Redakteur: Maximilian Winkler

