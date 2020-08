3:1! Titelanwärter FC Pinzgau gab sich in Grünau keine Blöße

Details Sonntag, 09. August 2020 13:23

Auf den SV Wals-Grünau rollte gestern Abend ein harter Brocken zu, bekam man es im Zuge der ersten Runde gleich mit dem Top-Titelfavoriten FC Pinzgau Saalfelden zu tun. Obwohl die Chance auf eine Sensation bis zum Schluss lebte, musste sich der Underdog nach dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich schlussendlich doch mit 1:3 geschlagen geben.

Jatta per Kopf erfolgreich

Die Gäste aus Saalfelden nahmen rasch das Heft in die Hand und vergaben schon in Spielminute eins eine Großchance durch Kapo Tamas Tandari aus kurzer Distanz. "Da hatten wir gleich Riesenglück", wusste auch Grünau-Coach Franz Aigner. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit fingen sich die Heimischen, standen in der Defensive kompakt und agierten im generellen etwas mutiger. Die Gäste aus dem Pinzgau strahlten vor allem nach Standardsituationen viel Gefahr aus. Nach rund einer halben Stunde ging der Favorit schließlich in Front: Zum Leidwesen der Aigner-Truppe fand der Header von Alfusainey Jatta den Weg ins Tor (34.). Wenige Aktionen zuvor traf Jatta ebenfalls per Kopf nur Alu, Raischl knapp am Ziel vorbei.

Nach Pichler-Ausgleich: Saalfelden schlug blitzartig zurück

In Hälfte zwei entwickelte sich ein ähnliches Spiel wie vor dem Seitenwechsel. In der 54. Spielminute wurden die Bemühungen der Gäste, die durch Matthias Pichler zum Ausgleich kamen, schließlich belohnt. "Verdient", fand Aigner. Doch der Jubel über das zwischenzeitliche 1:1 wahrte auf Seiten der Grün-Weißen nicht allzu lange. Nur wenige Augenblicke danach, praktisch mit dem nächsten Angriff, drückte Harry Cooksley nach Kahrimanovic-Assist ab - 1:2 (55.). Kurz vor dem Beginn der Schlussviertelstunde hatte Tamas Tandari die Vorentscheidung am Fuß, doch sein Heber senkte sich zum Leidwesen des Stürmers knapp über die Querlatte. Beinahe mit Folgen, brachte Grünaus Marcel Bernhofer den Ball in der letzten Minute der regulären Spielzeit nicht im verwaisten Saalfelden-Kasten unter. Letztendlich feierte die Mannschaft von Christian Ziege, die durch den eingewechselten Semir Gvodzjar im Nachschlag noch das 3:1 erzielte (95.), einen verdienten Auftakterfolg. „Wir haben heute sehr gut begonnen und hatten schnell die Führung am Fuß. Das hat uns heute während des Spiels ein wenig verfolgt, da müssen wir vor dem Tor noch konsequenter agieren. Auch wenn wir die Partie unter Kontrolle hatten, dürfen uns so leichtfertige Fehler – wie zum Ausgleich – nicht passieren. Dass wir nach dem 1:1 schnell zurückgeschlagen haben, zeigt den Charakter und den Willen unserer Mannschaft. Wir nehmen viele positive Dinge für die nächsten Herausforderungen mit", sagte Saalfelden-Coach Christian Ziege nach dem Spielende. Aigner war mit dem Auftritt seiner Burschen ebenfalls zufrieden: "Ein Punkt wäre durchaus möglich gewesen. Wenn man die ganzen 90 Minuten hernimmt, war Saalfelden aber um das stärker, somit geht der Sieg auch so in Ordnung. Nichtsdestotrotz war es eine gute Leistung von uns."

. SV Wals-Grünau 1:3 (0:1) FC Pinzgau Saalfelden

Grünau, SR: Andreas Winkler

Torfolge: 0:1 Alfusainey Jatta (34.), 1:1 Matthias Pichler (54.), 1:2 Harry Cooksley (55.), 1:3 Semir Gvozdjar (95.)

Die Besten bei Saalfelden: Denis Kahrimanovic (IV), Alfusainey Jatta (DM).

