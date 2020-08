Zwei einzigen Treffer bereits in der Anfangsviertelstunde: Anif und Kuchl teilen sich die Points

Details Samstag, 15. August 2020 13:27

Die zweite Runde der Regionalliga Salzburg wurde am gestrigen Frühabend in Anif eingeläutet, wo es die Ikache-Buben mit dem SV Kuchl zu tun bekamen. Die Bilanz der "Null-Saison" sprach im Vorfeld ganz klar für die Heimelf: Erst gab's zuhause eine Punkteteilung (2:2), wenige Monate später wurde auf Tennengauer Geviert (5:1) schließlich für eindeutige Verhältnisse gesorgt. Dieses Mal wurden neuerlich die Punkte geteilt. Nachdem Robert Strobl den SVK recht zeitig in Front geschossen hatte, schlug Anifs Corvin Resch blitzartig zurück. Weitere Tore waren im weiteren Verlauf schließlich Fehlanzeige. Endstand: 1:1.

Großteil der Story schon nach 15 Minuten geschrieben

Beim Duell zwischen diesen beiden Mannschaften ging es von Beginn an Schlag auf Schlag, avancierte Anif-Keeper Josef Stadlbauer gleich nach Dienstbeginn zum Hexer und parierte einen Elfmeter der Kuchler. Die Gäste aus Kuchl strahlten vor allem nach Standardsituation viel Gefahr aus. Einer dieser eben erwähnten ruhenden Bälle führte in Minute 11 zur frühen Führung: Defensivmann Robert Strobl versetzte den SVK nach einem Eckball in Jubelstimmung - 0:1. Vier Minuten später hatten die Gastgeber jedoch schon die passende Antwort parat: Nach Ballgewinn und schnellem Umschaltspiel konnte die Kuchler Defensive den ersten Abschlussversuch noch abblocken, im zweiten Anlauf traf Heim-Aktuer Corvin Resch ins Schwarze - 1:1 (15.). "Schade, dass wir die Führung so leichtfertig wieder hergegeben haben", spricht Kuchl-Coach Mario Helmlinger einen gravierenden Fehler im Spielaufbau seiner Crew an. Weil beide Defensivabteilungen im weiteren Verlauf ihren Job bravourös erledigten und kaum bis gar nichts anbrennen ließen, konnte bis zum Schlusspfiff von Referee Eder am Ergebnis schließlich nichts mehr verändert werden - Anifs Knipser Christoph Hübl war zumindest knapp dran, traf Alu. Für Raphael Ikache, dem Übungsleiter der Hausherren, wiederspiegelte das Resultat die Kräfteverhältnisse beider Teams. "Es war eine enge Partie. Wie ich finde am Ende mit einem gerechten Unentschieden." Helmlinger hätte sich indes mehr erhofft: "Gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit hab' ich das Gefühl gehabt, dass wir besser reinfinden." Bezüglich Spielernominierung für das Team der Runde nahm sich Helmlinger kein Blatt vor dem Mund: "Da will ich gar keinen herausheben."

USK Maximarkt Anif 1:1 (0:0) SV Kuchl

Anif, SR: Stefan Eder

Torfolge: 0:1 Robert Strobl (11.), 1:1 Corvin Resch (15.)

Die Besten: Mathias Hausberger (IV), Corvin Resch (OM); niemand

