2:0 gegen Grünau! BSK bejubelt ersten Sieg seit 509 (!) Tagen

In der knapp 10000-Einwohner-Stadt Bischofshofen trafen gestern zwei Teams aufeinander, die zum Auftakt punktemäßig leer ausgegangen waren. Während Hausherr SK Bischofshofen im Pongauer Derby gegen St. Johann knapp den Kürzeren zog, verpasste der SV Wals-Grünau im Duell mit Titelfavorit Saalfelden (1:3) die Sensation. In der zweiten Runde der Regionalliga Salzburg ging für den BSK schließlich eine lange Durststrecke zu Ende: Aufgrund des 2:0-Triumphes gegen die Aigner-Crew feierten die Mannen von Übungsleiter Adonis Spica den ersten vollen Erfolg seit dem 24. März 2019.

(c) Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Keine Höhepunkte in Durchgang eins

Etwa 180 Augenzeugen kamen im ersten Spielabschnitt nicht wirklich auf ihre Kosten. "Wir hatten zwar leichte Vorteile, Chancen gab's aber auf beiden Seiten keine", erzählt Grünau-Trainer Franz Aigner. Die Gäste starteten mit sehr viel Druck. "Dem haben wir Gott sei Dank standgehalten", erinnert sich BSK-Coach Adonis Spica an eine recht intensive Anfangsviertelstunde. Richtig zwingend konnten die Grün-Weißen jedoch nicht werden. Dasselbe Bild auf der anderen Seite, zählte Spica nach 45 gespielten Minuten auf Seiten seiner Schützlinge magere "zwei Halbchancen".

Zwei Tore binnen drei Minuten: Bischofshofen zog Grünau rasch den Stecker

"In der zweiten Halbzeit waren wir dann nicht mehr gut", murrt Aigner, der immer dominantere Hausherren sah. Nachdem Gäste-Goalie Alexander Strobl seine Grün-Weißen gleich zweimal im Spiel und mit starken Reflexen die Null gehalten hatte, ergab sich auf der anderen Seite plötzlich für Bernhofer die riesengroße Chance auf die Führung. Der Grünauer Angreifer fand jedoch in BSK-Keeper Pawel Kapsa seinen Meister. Weil in Minute 68 erst Ferdinand Takyi zubiss, und kurz darauf Dariusz Witkowski per Kopf auf 2:0 erhöhte (71.) war der Käse dann doch relativ schell gegessen. "Bei beiden Gegentoren agierten wir defensiv in Unterzahl und haben uns nicht gut angestellt", wurde es für Aigner schließlich ein gebrauchter Fußballabend, dessen Niederlage summa summarum okay war: "Ein verdienter Sieg für Bischofshofen." Spica konnte sich Aigners Resümee nur anschließen und war nach dem Riss der BSK-Unserie logischerweise happy: "Ich muss meiner Mannschaft gratulieren, sie hat eine unglaublich gute Leistung gezeigt."

SK Bischofshofen 2:0 (0:0) SV Wals-Grünau

Bischofshofen, SR: Sergej Provci

Torfolge: 1:0 Ferdinand Takyi (68.), 2:0 Dariusz Witkowski (71.)



Die Besten bei Bischofshofen: Dariusz Witkowski (RM), Elvis Poric (RV), Irodotos Christodoulou (IV)

Redakteur: Maximilian Winkler

