Autsch! FC Pinzgau rutscht gegen die Austria aus

Details Samstag, 15. August 2020 21:20

In der SaalfeldenArena kam es heute zum Kracher der Runde. Der Titelaspirant FC Pinzgau Saalfelden bekam keinen Geringeren als den wiedererstarkten SV Austria Salzburg zu Gast. Obwohl die Pinzgauer im Vorfeld in die Favoritenrolle geschlüpft waren, konnten die Violetten ihre tolle Leistung im Auftakt gegen Grödig bestätigen und setzten sich am Ende mit 2:0 durch. Durch diesen Sieg lachen die Schützlinge von Übungsleiter Christian Schaider nun von der Spitze der Regionalliga Salzburg.

Hödl stach, FCPS kam nicht wirklich auf Touren

Die Heimelf erwischte einen guten Start in dieses Spitzenspiel und war gleich vom Start weg auf Spielkontrolle aus. Nachdem Heim-Akteur Tamas Tandari nach zehn Minuten den ersten Torschuss der Begegnung abgefeuert hatte, setzte Kompagnon Denis Kahrimanovic, der nach Kirschner-Zuspiel in aussichtsreicher Position verzog, eine weitere Duftmarke. Danach meldeten sich auch die Städter zu Wort, wurden immer präsenter und gingen schließlich in der 28. Spielminute in Führung: Marco Hödl zeigte seine Torinstinkt und drückte das Kunstleder nach einer genau getimten Hereingabe gekonnt über die Linie - 0:1. "Wir haben den FC Pinzgau in der Vorwoche gut analysiert. Defensiv agierten wir bärenstark und haben das Spiel total offen gestalten können", bilanzierte Austria-Trainer Christian Schaider, der noch einen Schwaigerhofer-Versuch aus 16 Metern, der knapp am langen Pfosten vorbeistreifte, wahrnahm. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit vergaben die Hausherren zweimal die Chance auf den Ausgleich: Erst fand ein Schubert-Header nicht Saalfeldens erwünschtes Ziel, kurz darauf verpasste noch Kirschner.

Saalfeldens Schlusspower ohne Ertrag

Auch in Durchgang Nummer kam der Motor des FC Pinzgau lange nicht auf Betriebstemperatur. Ganz im Gegenteil: Nach dem Seitenwechsel waren es vielmehr die Städter, die besser ins Spiel fanden und sich desöfteren in der Hälfte der Gastgeber festsetzten. Den Lohn holten sich die Schaider-Mannen nach rund einer gespielten Stunde ab: Marco Hödl schnürte nach Wiedl-Vorlage den Doppelpack - 0:2 (61.). Wenige Augenblicke nach dem zweiten Nackenschlag scheiterte Cooksley im Eins-gegen-Eins leichtfertig an Gäste-Goalie Christian Schlosser, ehe die Pinzgauer im Endspurt zum großen Schlussangriff bliesen. "Zum Schluss sind wir nach langen Bällen gefährlicher geworden, aber zu spät", fasst Saalfelden-Dompteur Christian Ziege zusammen. Auch Schaider erkannte die heimische Schlussoffensive: "In den letzten fünf, zehn Minuten war der Druck der Saalfeldener hoch." Weil erst ein FCPS-Abschluss hauchdünn neben das Tor abgefälscht und ein Moosmann-Schuss von der Linie gekratzt wurde, überstand die Salzburger Austria auch Saalfeldens finale Attacken unbeschadet. Für den Schlusspunkt sorgte Austrias Brinkmann, der gar noch das 0:3 vor Augen hatte, allerdings am Torgebälk scheiterte. Schaider zeigte sich nach dem furiosen Erfolg überwältigt: "Wenn man die gesamten 90 Minuten hernimmt, war der Sieg verdient. Ein Kompliment an die gesamte Mannschaft, die heute wirklich überragende Arbeit geleistet hat." Ziege wirkte hingegen enttäuscht: "Austria Salzburg hat heute die grundlegenden Dinge, die es braucht, um guten Fußball zu spielen, viel besser gemacht. Wir konnten zu keiner Zeit das auf den Platz bringen, was wir uns vorgenommen hatten und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen."

FC Pinzgau Saalfelden 0:2 (0:1) SV Austria Salzburg

Saalfelden, SR: Ramiz Begovic

Torfolge: 0:1 Marco Hödl (28.), 0:2 Marco Hödl (61.)

Die Besten bei der Austria: Christian Schlosser (TW), Manuel Krainz (ZM), Marco Hödl (ST)

Redakteur: Maximilian Winkler

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten