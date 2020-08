Wiedergutmachung geglückt! Saalfelden besiegt Grödig, bleibt erstmals zu Null

Details Dienstag, 18. August 2020 23:03

Im Kracher gegen die Salzburger Austria (0:2) noch ausgeknockt worden, konnte der FC Pinzgau Saalfelden die Zweirundenscharte nur drei Tage später wieder ausmerzen. Beim Gastspiel gegen den SV Grödig wussten die Pinzgauer sowohl offensiv als auch defensiv zu überzeugen und setzten sich, dank der Treffer von Tamas Tandari und Lukas Schubert, souverän mit 2:0 durch.

FCPS-Abwehrmann Denis Kahrimanovic zählte zu den besten Akteuren am Feld, trug vieles zu Saalfeldens erstem Zu-Null-Spiel bei.

Fotocredit: Jasmin Walter

FC Pinzgau gab die Marschroute klar vor

Zum Start wurden dem Regionalliga Salzburg-Fight zwischen Grödig und dem FC Pinzgau alle notwendigen Zutaten beigemengt, die es für ein schmackhaftes Spiel braucht: Kampf, Intensität und phasenweise Rasanz. Nach einer äußerst temporeichen Anfangsphase verbuchten die Pinzgauer die ersten guten Offensivaktionen und tasteten sich schön langsam an den Führungstreffer heran. "Wir waren gut im Spiel, hatten viel Tempo in unseren Aktionen, haben gut gearbeitet und eine tolle Mentalität gezeigt", gab's für Saalfeldens Übungsleiter Christian Ziege wahrlich nichts auszusetzen. Bei einem an sich idealen Querleger von Sohnemann Alessandro, der von einem Grödiger Abwehrmann kurzerhand noch geklärt werden konnte, kamen die Hausherren mit einem blauen Auge davon. Der darauffolgende Corner setzte der Torsperre schließlich ein Ende: Tamas Tandari zog die Murmel magnetisch an und verwertete diese staubtrocken im Eck - 0:1 (20.). 180 Sekunden kam es für die Pfeifenberger-Elf noch dicker: Weil ausgerechnet Ex-Grödiger Lukas Schubert im heimischen Sechzehner unfair gestoppt wurde, entschied Spielleiter Samuel Sampl auf Strafstoß, den der gefoulte Schubert höchstpersönlich zum 0:2 in die Maschen drückte (23.). Auch mit der komfortablen Zwei-Tore-Führung im Rücken drückten die Saalfeldener nach wie vor aufs Gas. Dominik Kirschner und Alexander Gadenstätter hätten zum Pausentee für noch deutlichere Verhältnisse sorgen können, vergaben allerdings ihre Möglichkeiten.

Saalfelden hielt gegen bemühte Grödiger den Laden dicht

Gleich nach dem Seitenwechsel hätte es gut und gerne 0:3 stehen können, beim Schuss von Lukas Moosmann fehlten nur wenige Zentimeter. Quasi im Gegenzug verbuchten die Heimischen ihre erste Einschussgelegenheit, doch zum Leidwesen der Grödiger brachte der Abschluss lediglich das Außennetz zum Zittern. Obwohl im weiteren Verlauf die knusprigen Strafraumszenen fehlten, mangelte es weiß Gott nicht am Tempo, das von beiden Teams weiterhin sehr, sehr hoch gehalten wurde. Weil die Pinzgauer defensiv bombensicher standen, jegliche Angriffsversuche der Gastgeber im Keim ersticken ließen, glich die Aufholjagd des ehemaligen Bundesligisten einer Mammutaufgabe. Die Truppe von Coach Heimo Pfeifenberger zeigte sich bis zum Ende zwar bemüht, etwas Zählbares in Form eines Treffers wollte jedoch nicht mehr herausschauen. Nach der 0:2-Heimschlappe am vergangenen Samstag gegen die Austria war der heutige Erfolg Balsam für Zieges Seele: "Wir sind heute sehr zufrieden mit dem Sieg. Wir wollten anders auftreten - das ist uns gelungen. Nun gilt es, schnell zu regenieren, am Samstag wartet die nächste Partie gegen einen starken Gegner."

SV Grödig 0:2 (0:2) FC Pinzgau Saalfelden

Grödig, SR: Samuel Sampl

Torfolge: 0:1 Tamas Tandari (20.), 0:2 Lukas Schubert (23.)

Die Besten bei Saalfelden: Tamas Tandari (ST), Denis Kahrimanovic (IV), Daniel Raischl (IV), Lukas Schubert (RV).

Redakteur: Maximilian Winkler

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten