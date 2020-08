Dank bärenstarker zweiter Halbzeit: Austria bewahrt auch gegen den BSK ihren Nimbus

Details Mittwoch, 19. August 2020 22:40

Der Auftakt in die Regionalliga Salzburg-Spielzeit 2020/21 verlief für den SV Austria Salzburg absolut nach Wunsch, gab's sowohl zum Auftakt gegen Grödig (3:1) als auch zuletzt im Kracher gegen Saalfelden (2:0) einen vollen Erfolg. Im Zuge der Englischen Woche sorgte die Elf von Christian Schaider heute im Duell mit dem SK Bischofshofen für den dritten Streich. Nach einer mauen ersten Halbzeit, drückten die Violetten in Spielabschnitt zwei auf die Tube und durften letztendlich einen verdienten 2:0-Triumph bejubeln.

Austria mit viel Spielanteilen, allerdings ohne Ideen

Die Hausherren wollten das Ganze alles andere als abwartend angehen und versuchten gleich in der Anfangsphase dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. "Die ersten zehn Minuten waren gut", resümierte Schaider, der in dieser Phase auch die ein oder andere Chance seiner Mannen wahrnahm: Zwei, drei Mal spielten sich anfangs sehr lauffreudige Austrianer in die BSK-Box, die sich letztlich jedoch als zu vielbeinig erwies. In der weiteren Folge plätscherte die Partie vor sich hin: Die Schaider-Boys konnten nicht, Bischofshofen musste nicht. "Gegen einen sehr tiefstehenden Gegner haben wir keine Lösungen gefunden, waren viel zu behäbig", fasst Schaider zusammen.

Nach Schockmoment machten die Gastgeber Ernst

Schaiders Pausenpredigt trug Früchte. Die Städter kamen wie ausgewechselt aus der Kabine und erhöhten gleich nach dem Wiederbeginn merkbar die Umdrehungsfrequenz. Teils herrlich herausgespielte Offensivaktionen ließen den Führungstreffer bereits anklingen, doch zur Stundenmarkte wäre es aus Sicht der Heimelf beinahe knüppeldick gekommen: Heim-Goalie Christian Schlosser musste nach einem BSK-Konter Kopf und Kragen riskieren und vereitelte mit einem Klasse-Reflex den Rückstand. Wenige Augenblicke später schlug es auf der anderen Seite ein: Ein abgefälschtes Zuspiel fiel Andrej Lazarevic vor die Füße, der sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen ließ - 1:0 (66.). Im Endspurt dribbelte sich noch Marco Hödl in den Gäste-Sechzehner und setzte Bischofshofen endgültig schachmatt - 2:0 (79.). "Die erste Halbzeit war nicht gut, in der zweiten haben wir richtig gut Fußball gespielt. Alles in Allem ein verdienter Heimsieg", so Schaider abschließend.

