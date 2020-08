Anif gelingt immens wichtiger Befreiungsschlag

Details Samstag, 22. August 2020 20:36

Die Unserie will beim SV Wals-Grünau einfach nicht abreißen. Nach drei Pleiten am Stück setzte es heute im Gastspiel beim USK Maximarkt Anif die nächste: Ein Eigentor von Pertl leitete das Unglück ein, das durch weitere Treffer von Savic, Lürzer und Joker Danner bis zum Ende noch bösere Formen annahm. Grün-Weißer Mutmacher: Auch in der "Null-Saison" hielt das Team von Übungsleiter Franz Aigner nach vier Runden bei null Punkten, am Ende des Grunddurchgangs war man Fünfter.

Kalte Dusche für die Aigner-Crew

Schlimmer hätte die Begegnung für die zuletzt gebeutelten Gäste aus Grünau nicht beginnen können. Lediglich fünf Minuten waren auf der Anzeigetafel, als Pechvogel Thomas Pertl einen Anif-Stanglpass ins eigene Tor bugsierte - 1:0. "Das Spiel hat für uns bei 0:1 begonnen", sagte Gäste-Coach Franz Aigner. Während Aigner folglich drückende Grün-Weiße sah, trauerte Pendant Raphael Ikache einer zu diesem Zeitpunkt noch höheren Anif-Führung nach: "Nach 20 Minuten hätten wir schon mit zwei, drei zu null führen können." In Minute 28 stachen die Heimischen schließlich ein zweites Mal zu: Höltschl setzte Milos Savic ins Szene, der im Eins-gegen-Eins Grünau-Keeper Strobl austanzte und mühelos einschob - 2:0. "Grünau war im Konter stets gefährlich. Wir sind hinten aber sehr gut gestanden und haben so gut wie nichts zugelassen", fasste Ikache das weitere Geschehen bis zum Pausenpfiff zusammen.

Anif trug in Grünaus Drangphase keinen Schaden davon

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gehörte ganz klar den Aigner-Buben. "Da sind wir fünf, zehn Minuten lang ordentlich geschwommen", musste Ikache um den Zwei-Tore-Vorsprung zittern. Grünau drückte wie wild auf den Anschlusstreffer, der aber auch in der besten Phase nicht gelingen wollte. Ganz im Gegenteil: Wenige Momente nach der Stundenmarke erzielte Mario Lürzer seinen ersten Pflichtspieltreffer für seinen neuen Arbeitgeber, stellte auf 3:0. Zum Ärger von Aigner: "Bis zu diesem Tor sind sie nicht aus der eigenen Hälfte gekommen." Vorentscheidung? Nicht mit den Grünauern. "Wir haben es immer wieder probiert", konnte Aigner seiner Truppe den Willen wahrlich nicht absprechen. Weil Heim-Joker Max Danner Grünau im Nachschlag noch einen einschenkte (92.), fiel das Resultat am Ende dann doch relativ deutlich aus - 4:0. Ikache strahlte: "Endlich haben wir uns für unseren Aufwand belohnen können. Meine Mannschaft hat heute richtig gut gespielt und hochverdient gewonnen. Der Sieg hätte durchaus höher ausfallen können." Für Aigner gilt: Nach dem Spiel ist bereits vor dem nächsten Spiel: "Das 0:4 steht. Da brauchen wir gar nicht lange herumreden. Trotzdem müssen wir schauen, dass wir unsere Chancen endlich auch verwerten."

USK Maximarkt Anif 4:0 (2:0) SV Wals-Grünau

Anif, SR: Ramiz Begovic

Torfolge: 1:0 Thomas Pertl (5., Eigentor), 2:0 Milos Savic (28.), 3:0 Mario Lürzer (63.), 4:0 Max Danner (92.)

Die Besten bei Anif: Vinzenz Zschock (IV), Josef Stadlbauer (TW), Alexander Briedl (LM).

