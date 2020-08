"War eine überragende Mannschaftsleistung" - Grünau knackt Kuchl, fügt der Helmlinger-Crew die erste Saisonpleite zu

Details Sonntag, 30. August 2020 10:47

Die Geschichte wiederholt sich. 2019: Der SV Wals-Grünau verliert die ersten vier Spiele, fährt in Runde fünf (gegen die Salzburger Austria) den ersten Dreier ein. 2020: Der SV Wals-Grünau verliert die ersten vier Spiele, fährt in Runde fünf (gegen den SV Kuchl) den ersten Dreier ein. Bitter für die Tennengauer: SVK-Dompteur Mario Helmlinger sah die bis dato beste Saisonleistung der Kuchler, die im Endeffekt in eine 1:2-Niederlage mündete.

Seidl brachte Kuchl voran, Scheibenhofer glich für Grünau aus

Das erste Ausrufezeichen in diesem Aufeinandertreffen setzten die Kuchler nach exakt zwölf gespielten Minuten, als Matthias Seidl nach einem einstudierten Corner ideal zum Abschluss kam und den SVK zeitig in Front brachte - 0:1. "Da haben wir geschlafen", waren Franz Aigners Grünauer bei Kuchls spezieller Eckballvariante gedanklich nicht ganz auf der Höhe. Es entwickelte sich ein qualitativ hochwertiges Hin und Her, indem die Grün-Weißen gefälligen Fußball zeigten, aber Helmlinger das Chancenplus auf seiner Seite notierte: "Die größeren Möglichkeiten hatten wir." In der 22. Spielminute glückte den Hausherren der Ausgleich: Ballverlust Kuchl, blitzschnelles Umschaltspiel der Grünauer, die in Person von Patrick Scheibenhofer auf 1:1 stellten. "Er hat ein, zwei Verteidiger stehen lassen und den Ball ins Kreuzeck geschossen", war es für Aigner ein Treffer zum mit der Zunge schnalzen.

Joker Schnöll sicherte den Grün-Weißen spät das Punktemaximum

Im zweiten Spielabschnitt wurde mit den knusprigen Offensivaktionen wahrlich nicht gespart. Gleich nach dem Wiederbeginn fanden die Tennengauer eine hunderprozentige Einschussgelegenheit vor, die Heim-Goalie Alexander Strobl heldenhaft vereitelte. Bei einem vielversprechenden Schnöll-Header war auf der Gegenseite auch Kuchls Schlussmann Tommy Plainer zur Stelle, verhinderte Schlimmeres. Nachdem Hübl bei einem Foulelfmeter in Strobl seinen Meister gefunden hatte (85.), gelang Christian Schnöll im Nachschlag der Lucky Punch, das vielumjubelte 2:1 (92.). "Die Partie kannst du auch verlieren. Es war eine überragende Mannschaftsleistung", fiel Aigner nach Saisonsieg Nummer eins wohl ein großer Stein vom Herzen. Helmlinger und seine Kuchler Boyband schauten hingegen durch die Finger: "Wenn du in der Nachspielzeit das 2:1 schießt, dann ist der Sieg natürlich glücklich. Aber letzte Woche hatten wir dasselbe in St. Johann, wo wir noch kurz vor dem Ende den Siegestreffer erzielten konnten. Wir haben eine richtig gute Partie gespielt, meiner Meinung nach war es sogar unsere beste Saisonleistung. Da ist es dann schon merkwürdig, dass du gerade dieses Spiel nicht gewinnst."

SV Wals-Grünau 2:1 (1:1) SV Kuchl

Grünau, SR: Thomas Hochstaffl

Torfolge: 0:1 Matthias Seidl (12.), 1:1 Patrick Scheibenhofer (22.), 2:1 Christian Schnöll (92.)

Die Besten bei Wals-Grünau: Thomas Pertl (IV), Florian Schindl (LM).

