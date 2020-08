Es läuft nicht! Ziege-Mannen geben gegen Bischofshofen 2:0-Führung aus der Hand

Details Sonntag, 30. August 2020 11:27

Der FC Pinzgau Saalfelden will einfach nicht in die Gänge kommen. Die Crew von Übungsleiter Christian Ziege ließ sich im gestrigen Duell mit dem SK Bischofshofen die Butter vom Brot nehmen, verjuxte eine 2:0-Führung und musste sich letztendlich mit einer Punkteteilung begnügen. Im Finish hatten die Pinzgauer sogar noch Dusel, zwirbelte BSK-Akteur Krizak das Kunstleder ans Alu.

Gadenstätter bewies hohe Reaktionsschnelligkeit

Im strömenden Regen machten zu Beginn die Hausherren die Musik, erarbeiteten sich relativ rasch Vorteile und drückten auf den Führungtreffer. Nachdem Tandari bei einem Cooksley-Querleger nur hauchdünn vorbeigesaust war, ging Saalfelden in Spielminute 22 in Front: Seilers 25-Meter-Freistoßhammer detonierte am Torgebälk, ein ausgeschlafener Alexander Gadenstätter reagierte folglich am schnellsten und drückte den Abpraller zum 1:0 über die Linie. "Ein schönes Tor", gestand BSK-Übungsleiter Adonis Spica. Von Zurücklehnen keine Spur wussten die Ziege-Schützlinge auch im weiteren Verlauf zu überzeugen und hatten das Spielgeschehen weiterhin fest im Griff. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte kam Bischofshofen auf, der Ausgleich wollte aber vorerst nicht gelingen.

Spica-Buben knöpften FCPS einen Punkt ab

Die erste nennenswerte Aktion des zweiten Durchgangs gehörte dem BSK: Takyis Fernschuss streifte knapp am Kreuzeck vorbei. Nach etwas mehr als einer Stunde bedankte sich Joker Lukas Moosmann bei Coach Ziege für dessen Einwechslung, legte das Ei nach einem tollen Hakenschlag ins Nest - 2:0 (63.). Wenige Momente danach verkürzte Ferdinand Takyi auf 2:1, traf vom Punkt (66.), ehe Nicholas Mayers Distanzkracher mit Hilfe der Latte den Weg ins Tor fand - 2:2 (74.). "Wir haben es nicht geschafft, den Torabschluss zu verhindern", ärgerte sich Ziege. Im Endspurt gab's sowohl für die Heimelf als auch für die Bischofshofener den Matchball: Erst setzte Krizak eine Solciansky-Flanke an die Latte, im Nachschlag verfehlte ein Kopfball der Saalfeldener sein Ziel um Haaresbreite. "Wir bekommen momentan leider zu viele blöde Gegentore - das zieht sich wie ein roter Faden durch. Ansonsten kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben bei diesen Bedingungen ein ordentliches Spiel gemacht." Die starken Regenfälle setzten auch dem BSK zu, Spicas Lob gilt seinen Kickern: "Ich muss der Mannschaft gratulieren, sie hat eine gute Leistung gezeigt und verdient einen Punkt geholt."

FC Pinzgau Saalfelden 2:2 (1:0) SK Bischofshofen

Saalfelden, SR: Wolfram Aufschnaiter

Torfolge: 1:0 Alexander Gadenstätter (22.), 2:0 Lukas Moosmann (63.), 2:1 Ferdinand Takyi (66., Elfmeter), 2:2 Nicholas Mayer (74.)

Die Besten: Denis Kahrimanovic (IV), Lukas Schubert (RV), Alexander Gadenstätter (DM); Pawel Kapsa (TW), Nicholas Mayer (ZM), Szymon Kozecki (IV).

