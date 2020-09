Ach herrje! FC Pinzgau muss monatelang auf Abwehrrecke Kahrimanovic verzichten

Details Montag, 07. September 2020 16:52

Für den ursprünglichen Titelanwärter FC Pinzgau Saalfelden wollte es im 2020-Grunddurchgang der Regionalliga Salzburg noch nicht so richtig laufen. Nach drei sieglosen Partien en suite gab's zuletzt gegen Anif (1:0) zumindest wieder ein Erfolgserlebnis. Nun flatterte allerdings eine echte Hiobsbotschaft ins Haus: Denis Kahrimanovic musste im eben erwähnten, letzten Heimspiel aufgrund einer Verletzung das Feld schon nach etwas mehr als 20 Minuten räumen. Die Diagnose? Mehr als ernüchternd: Kreuzbandriss.

Wird dem FC Pinzgau in der Innenverteidigung lange fehlen: Denis Kahrimanovic.

Fotocredit: Jasmin Walter

Grober Verlust für den FCPS

Der Arbeitstag von Denis Kahrimanovic im Heimduell mit Anif war nur von kurzer Dauer, musste der 1,84 Meter lange Innenverteidiger in Minute 26 verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nach genaueren Untersuchungen steht nun die knallharte Diagnose fest: Der 20-jährige Defensivspieler erlitt einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie und wird dem FC Pinzgau Saalfelden in den nächsten Monaten nicht zur Verfügung stehen. Bereits am Donnerstag soll Kahrimanovic unters Messer. "Schwere Verletzungen sind für jeden Sportler bitter, gehören aber im Leistungssport leider dazu. Wir werden Denis als Klub auf seinem Weg zurück in allen Belangen bestmöglich unterstützen", verspricht Coach Christian Ziege. "Er hat einen starken Charakter und einen unbändigen Willen. Ich bin mir sicher, dass er auch diese schwere Phase in seiner Karriere meistert."

