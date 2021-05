Anif präsentiert Hauthaler-Nachfolger

Details Sonntag, 16. Mai 2021 08:17

Wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass die Akteure des USK Maximarkt Anif zukünftig nicht mehr nach Georg Hauthalers Pfeife tanzen werden, wurde das Geheimnis um den neuen Übungsleiter enthüllt. Der Regionalligist sicherte sich die Dienste von Bernhard Kletzl, der bis zuletzt beim Salzburger Liga-Klub SV Bürmoos engagiert war.

Fotocredit: USK Maximarkt Anif

Voller Tatendrang

In der "Null-Saison" 2020/21 sorgte Kletzl mit seinen Bürmoosern für viel Furore, rangierte zum Zeitpunkt des Abbruchs in der Salzburger Liga auf dem sensationellen zweiten Platz. Zuvor war das 36-jährige, aufstrebende Trainertalent in Oberndorf, sowie in Ranshofen und Grödig als Co-Trainer tätig. "Die Gespräche waren sehr positiv, es hat auf Anhieb gepasst, was die sportlichen Vorstellungen betrifft. Jetzt wollen wir anpacken und rasch eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine stellen", freut sich der Anifer Neo-Coach (Anwärter A-Lizenz) auf die neue Aufgabe.

Bürmoos-Connection vereint

Das neue Trainergespann der Anifer wird mit "Co" Emre Ispiroglu (B-Lizenz) und Torwarttrainer Alexander Trappl komplettiert. Wie Kletzl kommen auch die beiden aus Bürmoos mit nach Anif. "Ich freue mich sehr auf das Team. Sie sind jung und ehrgeizig und wollen sich in der Liga beweisen. Mit ihren Ideen werden sie bestimmt frischen Wind in die Mannschaft bringen", sagt Alfons Rehrl, Anifs sportlicher Leiter, über die Neuverpflichtungen.

