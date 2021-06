FC Pinzgau verpflichtet Österreich-Rückkehrer, neuer Arbeitgeber für Ex-St. Johanner Sreco

Details Sonntag, 20. Juni 2021 11:44

In Saalfelden weht ab sofort ein brasilianisch-spanischer Hauch über den Rasen! Wie heute bekannt wurde, sicherten sich die Pinzgauer die Dienste von Joao Pedro Maciel Gomez da Silva. Der 25-jährige Doppelstaatsbürger (Brasilien und Spanien) kehrt nach fünfjähriger Abstinenz wieder nach Österreich zurück. Indes hat Milan Screco einen neuen Verein gefunden. Der ehemalige St. Johann-Legionär wird künftig für den SK Bischofshofen auflaufen.

Joao Pedro will's in Österreich noch einmal wissen, Milan Sreco (kl. Bild) bleibt dem Pongau und der Regionalliga Salzburg erhalten.

Fotocredits: FC Pinzgau Saalfelden/BSK1933

Neuverpflichtung soll Saalfeldens Offensivspiel "facettenreicher machen"

"Mich freut es sehr, dass ich nun wieder in Österreich bin. Ich habe sehr viele positive Erinnerungen, mag das Land und habe mich in der Vergangenheit hier immer sehr wohl gefühlt", erklärt Joao Pedro, der nach fünf Jahren wieder retour im Land der Berge ist. Der brasilianisch-spanische Offensivspieler kam im Februar 2015 zum FC Liefering, für den er in der 2. Liga 32 Partien absolvierte und es auf insgesamt 18 Scorer-Punkte brachte. Nach einem Engagement bei Austria Lustenau sowie beim schwedischen Klub Östers IF führte der Karriereweg von Joao Pedro zurück in seine Heimat Brasilien. Nun will er in Österreich noch einmal durchstarten und sieht die Regionalliga Salzburg hierfür als ersten wichtigen Schritt. Übungsleiter Christian Ziege freut's: "Joao Pedro ist ein äußerst intelligenter und reaktionsschneller Spieler, der über ein gutes Auge für den entscheidenden Pass verfügt und diesen auch spielen kann. Er wird unser Offensivspiel facettenreicher machen und mit seiner Kreativität für wertvolle Impulse sorgen."

Sreco bleibt im Pongau, wird BSKler

Währenddessen ist es Milan Sreco gelungen, einen neuen Verein zu finden. Der 37-jährige serbische Routinier kehrte just vor wenigen Wochen St. Johann den Rücken, nur um jetzt den Nachbarn SK Bischofshofen zu unterstützen. "Großartiger Mensch, großartiger Fußballer", jubeln die Bischofshofener auf der Facebook-Seite über den vollzogenen "Königstransfer".