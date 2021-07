Hiobsbotschaft für den FC Pinzgau! Kahrimanovic erneut monatelang out

Details Sonntag, 25. Juli 2021 16:51

Für den FC Pinzgau Saalfelden war es ein Wochenende zum Vergessen. Neben der unglücklichen 1:2-Niederlage beim Ligaauftakt in St. Johann schlug auch noch der Verletzungsteufel erbarmungslos zu. Pechvogel Denis Kahrimanovic riss sich erneut das Kreuzband, wird den Pinzgauern wieder lange fehlen. Bitter: Der FCPS-Abwehrmann erfuhr selbiges Leid bereits im abgelaufenen Jahr, bestritt nach überstandener Knieverletzung just in St. Johann das erste Pflichtspiel.

Fotocredit: Jasmin Walter

Horror-Diagnose für Kahrimanovic

Am vergangenen Freitag musste Denis Kahrimanovic beim Auswärtsspiel gegen den TSV St. Johann in der Anfangsphase verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nach einer genaueren MRT-Untersuchung bestätigte sich der erste Verdacht und die genaue Diagnose steht fest: Der Defensivspieler erlitt in seinem ersten Pflichtspiel nach langer Verletzungspause erneut einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie und fehlt dem FC Pinzgau Saalfelden in den nächsten Monaten. Die Operation soll bereits am kommenden Dienstag erfolgen. Übungsleiter Christian Ziege: "Denis hat in den letzten Monaten unglaublich hart für sein Comeback gearbeitet und im Training einen richtig starken Eindruck hinterlassen. Er hat im Team eine wichtige Führungsrolle eingenommen, seine Mitspieler angetrieben und gepusht. Leider hat sich der erste Verdacht am Samstag bestätigt und Denis wird uns erneut sehr lange fehlen – das ist für alle extrem bitter. Wir werden ihn als Klub auf seinem harten Weg zurück in allen Belangen bestmöglich unterstützen. Er hat einen starken Charakter sowie einen unbändigen Willen, daher sind wir alle zuversichtlich, dass er sich erneut zurückkämpfen wird.“