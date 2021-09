Bücher statt Fußball - Seekirchen droht immenser Aderlass

Details Mittwoch, 08. September 2021 13:44

Der SV Seekirchen wird zukünftig wohl auf die ein oder andere Stammkraft verzichten müssen. Während Felix Eliasch (Studium in Portugal) bereits Ade gesagt hat, wird's Kompagnon Luca Fink im Oktober zum wissenschaftlichen Lernen und Forschen nach München verschlagen. Gut möglich, dass auch Aaron Volkert und Tobias Wechselberger aus haargenau demselben Grund ab Winter fehlen könnten.

Seekirchen muss künftig ohne Portugal-Student Felix Eliasch (re.) auskommen.

Fotocredit: FMT-Pictures/Kühnhold

Studenten fallen weg: Seekirchen zum Handeln gezwungen?

Wie der SV Seekirchen vermeldete, wird Abwehrmann Felix Eliasch dem akutellen Tabellensiebenten der Regionalliga Salzburg per sofort nicht mehr zur Verfügung stehen. Den 23-Jährigen zieht's im kommenden Halbjahr nach Portugal. um dort zu studieren. Im heutigen Nachtrag zuhause gegen Kuchl (19) wird der Defensivmann seinen vorerst letzten Auftritt im SVS-Trikot haben. Auch fix: Luca Fink ist ab Oktober weg - Studium in München. Dem nicht genug könnte den Flachgauern im Winter dasselbe Spielchen bei Aaron Volkert und Tobias Wechselberger blühen. "Studium geht vor", zeigt Übungsleiter Mario Lapkalo Verständnis, hofft im Gleichschritt aber auf Verstärkungen in der Winterpause.

