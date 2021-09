St. Johann-Abwehrmann Kendlbacher wochenlang out

Details Donnerstag, 16. September 2021 09:29

Der TSV St. Johann muss in den nächsten Wochen auf Thomas Kendlbacher verzichten. Der 25-jährige Defensivmann zog sich am vergangenen Wochenende beim Gastspiel in Saalfelden einen glatten Bruch der Elle zu. Die Operation wird schon morgen Freitag erfolgen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Auswärtspunkt teuer bezahlt

Das Match auswärts beim FC Pinzgau (1:1) war für Kendlbacher schon nach 35 Minuten gelaufen. Nach einem denkbar unglücklichen Zusammenprall mit Pinzgaus Keeper Schröcker ging's für den St. Johanner Abwehrspieler nicht mehr weiter. Die Diagnose? Ein glatter Bruch der Elle. Morgen Freitag muss der 25-Jährige unters Messer - er wird dem TSV wochenlang fehlen.

In der SaalfeldenArena ebenfalls erwischt hat es Christian Kappacher und Sebastian Oberkofler. "Bei Chris und Sebi ist es Gott sei Dank glimpflich ausgegangen", gab der Pongauer Verein auf seiner Facebook-Seite Entwarnung.

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!