Regionalliga Salzburg - Herbst: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021/2022 ist...

Details Sonntag, 12. Dezember 2021 00:13

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021/2022 ist... Joao Silva (FC Pinzgau)

Endergebnis:

1. Joao Silva (FC Pinzgau / 5548 Stimmen)

2. Silvano Pilotto (SV Grödig / 4625 Stimmen)

3. Niklas Preslmayr (SV Grödig / 2445 Stimmen)

4. Hasan Ibrahimi (FC Pinzgau / 1860 Stimmen)

5. Kilian Schröcker (FC Pinzgau / 703 Stimmen)

6. Andrej Lazarevic (USK Anif / 652 Stimmen)

7. Manuel Waltl (TSV St. Johann / 549 Stimmen)

8. Elias Kircher (SK Bischofshofen / 507 Stimmen)

9. Jonas Schwaighofer (FC Pinzgau / 502 Stimmen)

10. Matthias Theiner (Austria Salzburg / 481 Stimmen)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!