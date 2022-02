Überregionale Play-offs verpasst! Nun gilt für den FC Pinzgau Mund abputzen und weitermachen

Details Dienstag, 01. Februar 2022 09:56

In der Bürgerau, der Heimstätte des FC Pinzgau Saalfelden, rührt sich wieder was! Seit etwas mehr als drei Wochen befinden sich die Männer von Übungsleiter Christian Ziege im Vorbereitungstraining. Nach dem Verpassen der überregionalen Play-offs wollen sich die Pinzgauer nun in der dezimierten Regionalliga Salzburg die Krone aufsetzen. Zudem besteht auch noch die Möglichkeit, den Salzburger Landescup zu gewinnen. Der Spielerkader dürfte dafür aber aller Voraussicht nach nicht auf den Kopf gestellt werden.

Fotocredit: FC Pinzgau Saalfelden

Fußballfreie Zeit "gut überstanden"

Am 10. Jänner ist der FC Pinzgau Saalfelden in die Wintervorbereitung gestartet. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sowie bei starkem Schneefall kam die Mannschaft von Christian Ziege in der Sportanlage Bürgerau erstmals nach einer langen Pause, die mit einem umfangreichen Heimprogramm überbrückt wurde, wieder zusammen. Trotz coronabedingt strenger Auflagen hätte die Laune der Akteure nicht besser sein können. "Wir sind froh, dass es wieder losgeht. Unsere Spieler haben die Pause gut überstanden und sind körperlich in einer guten Verfassung. Darauf kann man gut aufbauen. Wir werden sehr schnell den Umfang und die Intensität nach oben schrauben. In den nächsten Wochen wollen wir den Grundstein für eine erfolgreiche Frühjahrsmeisterschaft legen“, erklärt Cheftrainer Christian Ziege.

Aufstiegstraum geplatzt

Sportlich verlief die bisherige Spielzeit für die ambitionierten Saalfeldener ja nicht wirklich rund. Am Ziel, den Aufstieg ins überregionale Play-off zu schaffen, schrammte man summa summarum dann doch relativ deutlich vorbei. So fehlten auf den Tabellenzweiten Austria Salzburg am Ende nicht weniger als acht Punkte. Und das, obwohl die Pinzgauer bis zum vorletzten Spieltag alle Trümpfe in der Hand hatten. Die Violetten (0:1 gegen Grödig) zwei Stunden zuvor noch gepatzt, besiegelte die hauchdünne 1:2-Pleite in Seekirchen letztendlich Saalfeldens weiteren Verbleib in der Regionalliga Salzburg. Gegen Saalfelden haben teils Nuancen entschieden. Mit sechs Punkteteilungen avancierte der FCPS zum "Remiskönig" der Liga. Darüber hinaus fielen alle vier Saisonpleiten mit nicht mehr als einem Tor Unterschied aus.

Zweigleisig unterwegs

In dieser, numehr aus acht Mannschaften bestehenden Liga sind die Ziege-Männer im Frühjahr der große Favorit. Obendrein ist man auch noch im Salzburger Landescup vertreten. Da muss im Viertelfinale mit Kuchl wohl der vermeintlich härteste Kontrahent um den Pokalgewinn eliminiert werden - die beiden Play-off-Starter St. Johann und die Austria haben sich mittlerweile aus dem K.O.-Bewerb verabschiedet.

Reges Transfertreiben wird wohl ausbleiben

Dem Augenschein nach fix: Das große Kommen und Gehen, das in den letzten Jahren gang und gäbe war, wird's in der Bürgerau in diesem Winter nicht geben. Mit Arnold Benedek (Saalbach) steht ein Zugang fest. Weg sind, Stand jetzt, nur die beiden US-Boys Sota Kitahara und Alfonso Ocampo-Chavez. "Da ist der Leihvertrag Ende 2021 ausgelaufen", ist aus dem Lager des FC Pinzgau zu hören.

Wintertransfers (Stand: 26. Jänner 2022)

Zugänge: Arnold Benedek (Saalbach)

Abgänge: Sota Kitahara, Alfonso Ocampo Chavez (jeweils Ende des Leihvertrags)

Herbst 2021 in Zahlen

Meiste Unentschieden der Liga (6)

Alle vier Niederlagen mit nur einem Tor Unterschied

Höchster Sieg: 7:0 gegen Anif

Höchste Niederlage: 0:1 gegen Kuchl

Bester Torschütze: Tamas Tandari (14)