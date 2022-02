Auf Angriff gepolt! BSK will den Landescup holen

Details Dienstag, 01. Februar 2022 09:40

Mit 21 Punkten am Konto schloss der SK Bischofshofen den Grunddurchgang der Regionalliga Salzburg als Tabellensiebenter ab. Eine vollkommene Zufriedenheit wollte bei BSK-Macher Patrick Reiter diesbezüglich nicht aufkommen. Im Frühjahr wollen die Pongauer hoch hinaus, steht doch der Gewinn des Salzburger Landescups am Wunschzettel.

Fotocredit: FMT-Pictures/Kühnhold

Pongauer stecken sich hohe Ziele

In den 18 absolvierten Begegnungen erreichte Bischofshofen in der Regionalliga Salzburg einen Punktedurchschnitt von 1,16. Damit hinkte man dem Schnitt, den man im Herbst 2020 verbuchen konnte (1,69 Points/Spiel), schon ein Stück weit hinterher. Ein Faktum, das Patrick Reiter nicht wirklich befriedigt: "Wir sind nicht zufrieden, aber auch nicht enttäuscht. Mit mehr Effizienz vor dem Tor würden wir woanders stehen." Was den Bischofshofenern zweifelsohne fehlt, ist ein echter Knipser. So wie beispielsweise ein Hödl, ein Tandari oder ein Kuka. Mit Mounir Mounji trug sich im ersten Saisonabschnitt ein Flügelspieler am öftesten in die Schützenliste ein - irgendwie bezeichnend. Nun sind die BSK-Äuglein aber schon auf die bevorstehende Frühjahrsmeisterschaft gerichtet. Und die soll aus Sicht der Pongauer ziemlich erfolgreich gestaltet werden. Reiter bläst zum Angriff: "Wir möchten die Mannschaft weiterentwickeln und den Landescup gewinnen." Im Cup-Viertelfinale treffen seine Bischofshofener auf den Ligakontrahenten SAK. Gegen den man gestern übrigens den Testspielmarathon eröffnet hat: 1:1 lautete der Endstand am Nonntaler Kunstgrün.

Haucht Fötschl Bischofshofen das Sieger-Gen ein?

Aktuell halten die Pongauer bei einem Zu- und einem Abgang: Marko Marcius ist weg, dafür kehrt "Mo" Khalil zurück. "Eventuell kommen noch ein bis zwei Spieler", sind für Reiter weitere Transferaktivitäten denkbar. Auch neu: Andreas Fötschl, der Trainer. Doch wie kam es überhaupt zu diesem Deal, der den ASV ja ziemlich überrumpelt hatte? Reiter erklärt: "Es gab eine interne Beratung sowie eine Auswahl für drei potenzielle Kandidaten. Es folgte ein Gespräch mit Andi. Er hat uns von der ersten Sekunde weg überzeugt." Dass Fötschl Regionalliga Salzburg kann, hat er vor etwas mehr als zwei Jahren mit dem SAK eindrucksvoll bewiesen und mit den Nonntalern eine unglaubliche Erfolgsserie (18 Spiele, 17 Siege, 1 Unentschieden) hingelegt, die es in dieser Form wohl so schnell nicht mehr geben wird. Die Frühjahrsvorbereitung läuft auf Hochtouren, der Testspielkalender steht. Kurz vor Saisonbeginn ist noch ein Trainingslager in Sandhausen geplant.

Wintertransfers (Stand: 31. Jänner 2022)

Zugänge: Mohamed Khalil (Ritzing), Andreas Fötschl (TR, ASV)

Abgänge: Marko Marcius (neuer Verein unbekannt)

Herbst 2021 in Zahlen

Schwächste Auswärtsmannschaft der Liga (4 Punkte aus 9 Spielen)

Höchster Sieg: 5:0 gegen Grödig

Höchste Niederlage 0:6 gegen Austria

Einzug ins Landescup-Viertelfinale geschafft

Bester Torschütze: Mounir Mounji (5)