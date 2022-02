Fünfter Winter-Neuzugang für Regionalligist Anif

Details Donnerstag, 03. Februar 2022 00:38

Der USK Maximarkt Anif hat in der aktuellen Transferperiode noch einmal zugeschlagen und seine mittlerweile fünfte Neuverpflichtung präsentiert! Wie durchtröpfelte, wurde Manuel Roberto Golser von der TSU Wartberg/Aist zum Salzburger Regionalligisten gelotst. Der 20-Jährige gilt als hoffnungsvolles Sturmtalent.

Fotocredit: USK Maximarkt Anif

Guten Eindruck hinterlassen

Die Neuerwerbung trainiert schon seit Start der Frühjahrsvorbereitung mit der Mannschaft mit und konnte das Trainerteam rasch von seinen Offensivqualitäten überzeugen. "Mit seiner Wucht und seinen körperlichen Voraussetzungen, gepaart mit dem unbändigen Willen, Tore zu erzielen, tut er unserem Spiel sehr gut. Ich glaube, dass wir viel Freude mit ihm haben werden", wird Alfons Rehrl, der Sportliche Leiter, auf der Anifer Homepage zitiert. Idealer Einstand: Der bullige Angreifer trug sich bei Anifs erstem Testgalopp gegen Salzburg-Ligist Hallwang (4:1) schon in die Schützenliste ein.

Golser: "Möchte mich hier als Spieler weiterentwickeln"

Der erst 20-jährige Jungspund fiebert der Aufgabe in Anif ebenfalls entgegen: "In einer Mannschaft sind mir vor allem die Teamchemie und der Ehrgeiz wichtig. Beides konnte ich in Anif feststellen. Ich möchte mich hier als Spieler weiterentwickeln und mich für höhere Aufgaben empfehlen. Ich hoffe, ich kann dem Team mit meinen Stärken weiterhelfen." Der Sportstudent kickte zuletzt bei Wartberg/Aist (Oberösterreich) in der Bezirksliga Nord (sechsthöchste Spielklasse). Davor war er auch viele Jahre im Nachwuchs von LASK Linz aktiv.