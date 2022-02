FC Pinzgau holt "Tiroler" Herzog heim

Details Donnerstag, 03. Februar 2022 14:04

Die Tinte ist trocken! Kurz vor Ablauf der Transferfrist ist der FC Pinzgau Saalfelden noch einmal aktiv geworden und konnte sich die Dienste von Lukas Herzog sichern. Der 23-jährige, ursprünglich aus Leogang stammende Mittelfeldmann stand zuletzt beim Tiroler Regionalligsten FC Kitzbühel unter Vertrag.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Herzog bricht Tirol-Abenteuer ab

Im Sommer 2019 kehrte Lukas Herzog seinem Heimatklub SC Leogang den Rücken und entschied sich für einen bundeslandübergreifenden Wechsel nach Tirol. Dort kickte er zwei Jahre lang für den SK Pillerseetal in der Gebietsliga Ost (sechsthöchste Spielklasse), ehe er sich 2021 dem Regionalligisten Kitzbühel anschloss. In der Beletage des Tiroler Amateurfußballs brachte es der 23-jährige Mittelfeldspieler im vergangenen Herbst auf vier Kurzeinsätze. Nach insgesamt zweieinhalb Lenzen im Nachbarbundesland ist der gebürtige Leoganger wieder zurück in der Salzburger Fußballwelt. Herzog wird sich ab sofort das Trikot des FC Pinzgau Saalfelden überstreifen.