Transfer-Triplepack beim FC Pinzgau

Details Dienstag, 08. Februar 2022 10:17

Nachdem vor Kurzem Arnold Benedek und Lukas Herzog an Land gezogen wurden, ist der FC Pinzgau Saalfelden am Transfermarkt noch einmal fündig geworden. Am sogenannten "Deadline-Day" konnte sich der Regionalligst mit Alhassan Nupaya, Godswill Vadze und Erasmus Adjei verstärken. Für das Dreiergespann ist es die erste Station im europäischen Fußball.

Fotocredit: FC Pinzgau Saalfelden

Im letzten Moment: Drei Neue für den FC Pinzgau

Am allerletzten Tag des kürzlich geschlossenen Transferfensters konnten die Saalfeldener einen Transfer-Triplepack bestätigen. Mit Erasmus Adjei, dem jüngeren Bruder von Felix Adjei, wurde ein 18-jähriger Innenverteidiger in den Pinzgau gelotst. Zudem kommt mit Alhassan Nupaya, der in der Defensive universell einsetzbar ist, und dem Offensivspieler Godswill Vadze ein Duo von den Shooting Stars FC. Die Verpflichtung von Nupaya und Vadze ist ein Testlauf hinsichtlich einer langfristigen Zusammenarbeit zwischen den Shooting Stars FC und dem FC Pinzgau Saalfelden. Alle drei Akteure werden somit die Möglichkeit bekommen, in den nächsten Wochen in der Regionalliga Salzburg fußzufassen und sich an die europäischen Verhältnisse zu gewöhnen.

Europa-Debüt als große Chance

„Wir freuen uns, dass wir am letzten Transfertag noch Zuwachs bekommen haben. Das hilft uns natürlich für das Frühjahr. Unser aller Auftrag ist es, die drei Jungs so schnell es geht zu integrieren und sie bei diesem, für sie wichtigen Schritt, bestmöglich zu begleiten. Sie werden normal mit uns trainieren und in die Regionalliga hineinschnuppern. Wohin die Reise dann geht, werden wir in den nächsten Wochen sehen – wir lassen das auf uns zukommen“, erklärt der FCPS-Coach Christian Ziege. Eine Freudenstimmung, die auf Gegenseitigkeit beruht. Auch Isaac Ansah, der Vizepräsident von Shooting Stars FC, zeigt sich happy: "Wir sind froh, dass unsere beiden Spieler hier beim FC Pinzgau Saalfelden sein können. Die beiden wollen ihre Chance natürlich nützen, schnellstmöglich ankommen und ihre Leistungen zeigen. Wir sind der Überzeugung, dass es für unseren Klub in Saalfelden die perfekte Plattform für den ersten Schritt in Europa ist. Mit Christian Ziege ist ein Fachmann am Werk, der international ein sehr großes Standing hat."