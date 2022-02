Salzburger Austria fängt vielversprechenden Perspektivspieler ein

Details Mittwoch, 09. Februar 2022 12:32

Inmitten der Vorbereitung auf die bevorstehende Frühjahrsmeisterschaft konnte die SV Austria Salzburg zwei Neuverpflichtungen präsentieren. Wie bekannt wurde, sicherten sich die Violetten die Dienste von Stefan Simsa (Anger) und Ramón Hofmann (Nybergsund/NOR). Indes endet für Ersatzkeeper Niclas Heller das Abenteuer in Maxglan nach nur einem halben Jahr.

Fotocredit: SV Austria Salzburg

Simsa und Hofmann ab sofort Austrianer, Heller einziger Abgang

Mit Stefan Simsa hat die Salzburger Austria einen klassischen Perspektivspieler verpflichtet. Das 17-jährige Talent kommt vom steirischen Oberligisten SV Anger in die Mozartstart und hat in den bisherigen Trainingseinheiten schon einen guten Eindruck hinterlassen. "Stefan ist ein junger, talentierter Spieler, der auf der Außenbahn spielen kann. Er hat viel Tempo und eine gute Technik", spricht Coach Christian Schaider über die bis dato gewonnenen Erkenntnisse. Zwar ist Simsa bei den Violetten in erster Linie für die 1b-Mannschaft vorgesehen, seine Chancen bei den "Großen" wird der Grünschnabel aber mit ziemlicher Sicherheit bekommen. "Wir sind gespannt, wie er sich entwickelt", sagt Schaider. Darüber hinaus verstärkten sich die Landeshauptstädter mit Offensivmann Ramón Hofmann. Der 28-jährige Deutsche, der sämtliche Jugendstationen beim 1. FC Magdeburg durchlaufen hatte, kickte zuletzt im norwegischen Nybergsund (3. Liga). Nicht mehr mit dabei: Ersatzgoalie Niclas Heller, den es zum SV Wals-Grünau zieht.