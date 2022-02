Salzburger Derby zum RLW-Auftakt

Details Mittwoch, 09. Februar 2022 20:45

Rund zwei Monate vor Beginn der überregionalen Play-offs, der Regionalliga West, wurde der dafür nötige Spielplan ausgearbeitet. Zumindest in Grobform, da in Vorarlberg und Tirol der Kampf um die verbleibenden Aufstiegstickets noch voll im Gange ist. Schon fix: In Runde eins kommt es zu einem ganz besonderen Wiedersehen. Da treffen nämlich die beiden Salzburger Vertreter, der TSV St. Johann und die Salzburger Austria, im direkten Duell aufeinander.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Austria gegen St. Johann heuer noch ungeschlagen

Aus Salzburger Sicht wird die Frühjahrsmeisterschaft der Regionalliga West gleich mit einem Kracher beginnen. Denn im Zuge der 1. Runde kommt es zum bereits dritten Saisonduell zwischen St. Johann und der Austria. Obwohl die Pongauer in der Abschlusstabelle der Regionalliga Salzburg letztendlich die Nase vorn hatten, spricht der direkte Vergleich für die Violetten. In Maxglan (2:2) wurden die Punkte geteilt, im Rückspiel auf St. Johanner Geviert setzten sich die Städter hauchdünn mit 2:1 durch.

Vorarlberg und Tirol: Aufstiegs-Entscheidung aufs Frühjahr vertagt

Etwas weiter westlich winken noch alle vier Aufstiegstickets. Weil die Corona-Problematik dem Saisonfinale in beiden Bundesländern einen Riegel vorschob, wird's den endgültigen Aufstiegs-Entscheid erst im März bzw. April geben. In Vorarlberg stehen aktuell Hohenems und Admira Dornbirn über dem ominösen Strich, in Tirol bekleiden derzeit Schwaz und Kitzbühel die Plätze eins und zwei.