Bundesliga-Traum von Inter Klessheim wohl zerplatzt

Details Montag, 21. Februar 2022 14:24

Inter Klessheim musste am vergangenen Sonntag gegen den Tabellenzweiten SV Luti Krajisnici eine schmerzhaft knappe 3:4-Niederlage einstecken. Damit rutschten die Salzburger in der Tabelle hinter den Linzern auf Position zwei ab. Der Traum von der Futsal-Bundesliga dürfte wohl ausgeträumt sein.

Fotocredit: LPSV Kärnten Futsal

Kein Happy-End für Inter im Gipfeltreffen

In der mit 353 Personen gefüllten Sporthalle Sportzentrum Nord lief der nunmehrige Ex-Leader zweimal einen Rückstand hinterher, ehe Benjamin Taferner seine Mannen in Minute 35 erstmals auf Kurs Heimsieg brachte. Weitere zwei Gegentreffer in der finalen Phase besiegelten schlussendlich die hauchdünne 3:4-Niederlage.

Inter Klessheim 3:4 (1:1) SV Luti Krajisnici

Sporthalle Sportzentrum Nord; 353 Zuschauer

Torfolge: 0:1 Adnan Hodzic (2.), 1:1 Elvis Ozegovic (18.), 1:2 Kenan Salo (23.), 2:2 Elvis Ozegovic (29.), 3:2 Benjamin Taferner (35.) 3:3 Enid Alic (36.), 3:4 Adnan Hodzic (39.)

Es muss ein Wunder her

Vor dem allerletzten Spieltag müssen die Salzburger, die am kommenden Samstag bei FUTSAL Klagenfurt 1b gastieren, nun auf Schützenhilfe hoffen. Zweifellos: Luti Krajisnici ist gegen den Tabellenletzten Steyrer Kickers haushoher Favorit.

Tabellenstand nach 11 von 12 Runden (Ausschnitt)

1. Luti Krajisnici +61 27 Pkt 2. Inter Klessheim +66 27 Pkt 3. LPSV-Kärnten +27 27 Pkt ... 6. FUTSAL Klagenfurt 1b -54 4 Pkt 7. Steyrer Kickers -52 4 Pkt