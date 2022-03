Nach Remis gegen Wacker II: FC Pinzgau hat "noch viel Luft nach oben"

Details Montag, 07. März 2022 19:09

Eine Woche nach dem 0:5-Debakel im Testspiel gegen Kitzbühel stand für den FC Pinzgau Saalfelden ein weiterer Probegalopp gegen einen Vertreter der Regionalliga Tirol auf dem Programm. Die Saalfeldener mussten sich auf heimischem Kunstgrün gegen Wacker Innsbruck II mit einem 1:1-Remis begnügen.

Fotocredit: Jasmin Walter

"Es waren auf der einen Seite wieder einige gute Sachen dabei, auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, dass es einige Dinge gibt, wo wir noch viel Luft nach oben haben", sah FCPS-Coach Christian Ziege im Test gegen den zweiten Anzug von Wacker Innsbruck sowohl Höhen als auch Tiefen. Nachdem Jakob Klieber die Tiroler noch vor der Halbzeitpause in Führung gebracht hatte (35.), sorgte der eingewechselte Ratan Dudaew in Minute 55 mit einem satten Schuss unter die Querlatte für den Ausgleich. "Die Jungs waren sehr bemüht und haben sich über 90 Minuten voll reingehauen", schilderte Ziege, der gegen Ende hin mitansehen musste, wie seine Crew etliche Chancen auf den Testspielsieg ausließen. Nach der klaren 0:5-Niederlage gegen Kitzbühel und dem 1:1-Unentschieden gegen Wacker II bleiben den Saalfeldenern nun noch knappe zwei Wochen, um für den Frühjahrsauftakt (auswärts bei Wals-Grünau) am 18. März gerüstet zu sein. Ziege verspricht: "Die zwei Wochen bis zum Meisterschaftsstart werden wir noch gut für uns nutzen."

Die weiteren Testspielergebnisse der Salzburger Regionalligisten vom vergangenen Wochenende:

SAK 1914 9:1 Golling (Salzburger Liga) Grödig 2:0 Adnet (Salzburger Liga) St. Johann (Regionalliga West) 0:3 Kuchl Seekirchen 6:1 Thalgau (Salzburger Liga) Anif 0:2 Austria Salzburg (Regionalliga West) Eugendorf (Salzburger Liga) 0:3 Bischofshofen