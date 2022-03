Frühjahrsstart naht: Salzburger Unterhaus-Teams scharren mit den Hufen

Details Dienstag, 15. März 2022 14:39

Es ist wieder soweit! Am kommenden Wochenende wird König Fußball in Salzburg aus dem Winterschlaf erwachen. In sechs der insgesamt zehn Unterhaus-Ligen fällt der langersehnte Startschuss für die Frühjahrsmeisterschaft. Ein kleiner Überblick gefällig? Bitteschön...

Fotocredit: Adi Aschauer

Frühjahrsopening in Grünau

132 Tage nach dem letzten Pflichtspiel wird im Bundesland Salzburg in wenigen Tagen das runde Leder wieder im Wettkampftempo bewegt. Das Startsignal ertönt bereits am Freitag in Grünau - da bekommt es der heimische SV Wals-Grünau in der Regionalliga Salzburg mit dem FC Pinzgau Saalfelden zu tun. Tags darauf und am Sonntag stehen weitere 37 Begegnungen auf dem Programm. Nicht weniger als ein halbes Dutzend Unterhaus-Ligen wird den Meisterschaftsbetrieb wieder aufnehmen. Fans, Spieler, Trainer und Funktionäre der 2. Landesliga Süd, 2. Klasse Nord A, 2. Klasse Nord B, 2. Klasse Süd sowie der überregionalen Westliga müssen sich indes noch ein bisschen gedulden.

Beginn: KW 11 (18.3.-20.3.)

Regionalliga Salzburg

Salzburger Liga

1. Landesliga

2. Landesliga Nord

1. Klasse Nord

1. Klasse Süd

Beginn: KW 12 (25.3.-27.3.)

2. Landesliga Süd

2. Klasse Süd

Beginn: KW 13 (1.4.-3.4.)

2. Klasse Nord A

Beginn: KW 14 (8.4.-10.4.)

Regionalliga West

Beginn: KW 15 (15.4-17.4.)

2. Klasse Nord B