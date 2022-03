Start in gut zwei Wochen: Quartett komplettiert Regionalliga West

Details Dienstag, 29. März 2022 09:28

Das Teilnehmerfeld der Regionalliga West, einer Frühjahrsliga bestehend aus Vorarlberger, Tiroler und Salzburger Vereinen, steht! Seit vergangenem Wochenende safe: Zu St. Johann und Austria Salzburg, die sich bereits im Herbst für die überregionale Sechserliga qualifiziert hatten, werden sich Schwaz, Telfs, Hohenems und Admira Dornbirn hinzugesellen. Der Startschuss fällt in knapp zwei Wochen am Spielwochenende vom 8. bis 10. April.

Fotocredit: SV Austria Salzburg

Alle Entscheidungen gefallen

Obwohl in der Vorarlberger Eliteliga noch die allerletzte Runde gespielt werden muss, stehen mit Grunddurchgangchamp Hohenems und der Admira Dornbirn die beiden Westliga-Aufsteiger schon fix fest. In Tirol wurde am vergangenen Wochenende die letzte Fahrkarte ausgespielt. Da setzte sich Telfs im Fernduell gegen Wörgl durch und wird Ligadominator Schwaz in den bundeslandübergreifenden Wettkampf begleiten. Die beiden Salzburger Vertreter, St. Johann und Austria Salzburg, hatten sich schon im Herbst qualifiziert.

Zusammensetzung der Regionalliga West (Frühjahr 2022)

World of Jobs VfB Hohenems

SC Admira Dornbirn 1946

SC EGLO Schwaz

SV Telfs

TSV McDonalds St. Johann

SV Austria Salzburg

Spielplan

1. Runde (8. - 10. April)

Hohenems -:- (-:-) Admira Dornbirn Schwaz -:- (-:-) Telfs Austria Salzburg -:- (-:-) St. Johann

2. Runde (15. - 17. April)

Austria Salzburg -:- (-:-) Hohenems Schwaz -:- (-:-) St. Johann Telfs -:- (-:-) Admira Dornbirn

3. Runde (22. - 24. April)

Hohenems -:- (-:-) Schwaz St. Johann -:- (-:-) Telfs Admira Dornbirn -:- (-:-) Austria Salzburg

4. Runde (29. April - 1. Mai)

Schwaz -:- (-:-) Admira Dornbirn St. Johann -:- (-:-) Hohenems Telfs -:- (-:-) Austria Salzburg

5. Runde (6. - 8. Mai)

Admira Dornbirn -:- (-:-) St. Johann Austria Salzburg -:- (-:-) Schwaz Hohenems -:- (-:-) Telfs

6. Runde (13. - 15. Mai)

St. Johann -:- (-:-) Admira Dornbirn Schwaz -:- (-:-) Austria Salzburg Telfs -:- (-:-) Hohenems

7. Runde (20. - 22. Mai)

Admira Dornbirn -:- (-:-) Hohenems Telfs -:- (-:-) Schwaz St. Johann -:- (-:-) Austria Salzburg

8. Runde (27. - 29. Mai)

Admira Dornbirn -:- (-:-) Telfs St. Johann -:- (-:-) Schwaz Hohenems -:- (-:-) Austria Salzburg

9. Runde (3. - 5. Juni)

Telfs -:- (-:-) St. Johann Austria Salzburg -:- (-:-) Admira Dornbirn Schwaz -:- (-:-) Hohenems

10. Runde (10. - 12. Juni)

Hohenems -:- (-:-) St. Johann Admira Dornbirn -:- (-:-) Schwaz Austria Salzburg -:- (-:-) Telfs