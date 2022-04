Am vergangenen Wochenende: Kollektives Umpurzeln der Tabellenführer

Details Montag, 11. April 2022 22:00

Hatte schon was von "Domino-Day", was am abgelaufenen Wochenende, auf Samstag und Sonntag verteilt, im Salzburger Fußball-Unterhaus abging. Es ließ sich förmlich beobachten, wie die Klassenbesten der Reihe nach umfielen. Von den insgesamt neun Spitzenreiter konnten nur zwei einen Sieg einfahren. Für zwei endete der Arbeitstag zumindest mit einer Punkteteilung, gleich fünf standen am Ende mit leeren Händen da.

Fotocredit: Adi Aschauer

Maue Ausbeute für die Häuptlinge

Während Seekirchen (2:2 gegen Kuchl) in der Regionalliga Salzburg und Oberalm (0:0 gegen Perwang/Michaelbeuern) in der 1. Klasse Nord wenigstens ein Pünktchen aufs Konto buchen konnten, fiel ein Tabellenführer-Quintett auf die Schnauze. Salzburg-Ligist Hallein (0:1 in Thalgau), 1. Landesligist Schwarzach (1:2 gegen Berndorf), die beiden 2. Landesligisten, der ATSV (0:3 in Köstendorf) und Tenneck (0:2 in Unken) sowie "Zweitklässler" Dorfgastein (0:1 gegen Wagrain) rutschten allesamt aus. Positiv für die geschlagenen Ligaführenden: Eine "Wachablöse" gab's nirgends, tabellarisch bleibt vorerst jeder Stein auf dem anderen.

Auf Stuhlfelden und Schleedorf war "Verlass"

Indes galten Stuhlfelden (1. Klasse Süd) und Schleedorf (2. Klasse Nord A) als sichere Banken und hielten letzten Endes die Fahnen der Spitzenreiter hoch. Die Oberpinzgauer schlugen dank eines Rangetiner-Doppelpacks Flachau auswärts mit 2:0, die Schleedorfer wiesen Straßwalchen 1b knapp mit 2:1 in die Schranken.