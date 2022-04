Paukenschlag! FC Pinzgau begibt sich auf Trainersuche

Details Montag, 25. April 2022 09:39

Knapp drei Jahre nach seinem Amtsantritt ist es nun fix: Christian Ziege wird ab der kommenden Saison nicht mehr Trainer des FC Pinzgau Saalfelden sein. Das bestätigte der Pinzgauer Regionalligist via Presseaussendung. Der 50-jährige Deutsche bleibt dem Verein aber als Sportdirektor erhalten. Die Suche nach einem neuen Übungsleiter läuft mittlerweile auf Hochtouren.

Fotocredit: Jasmin Walter

Mit Saisonende: Ziege räumt den Trainersessel

Während die aktuelle Spielzeit noch voll im Gange ist, laufen beim FC Pinzgau Saalfelden abseits des Rasens schon die Vorbereitungen auf die neue Saison. Eine grundlegende Veränderung gibt's schon. Denn wie heute Vormittag durchsickerte, wird Christian Ziege sein Traineramt mit Saisonende niederlegen. Der 50-jährige Deutsche hatte die Pinzgauer im April 2019 übernommen. Die Suche nach einem Nachfolger läuft und soll in den nächsten Wochen positiv abgeschlossen werden.

Ex-Profi erhält in Saalfelden neuen Job

Der Europameister von 1996 wird aber weiterhin "das Gesicht" des Vereins bleiben und ab Sommer in die Rolle des Sportdirektors schlüpfen. "Ich fühle mich in Saalfelden richtig wohl. Daher ist die Freude sehr groß, dass wir nun gemeinsam eine ideale Konstellation für die Zukunft geschaffen haben. Wir wollen hier im Pinzgau langfristig etwas aufbauen und bewirken", sagt Ziege. Ein wesentlicher Baustein seines neuen Aufgabenbereiches wird die Implementierung einer nachhaltigen Spielidee vom Nachwuchs bis zur Kampfmannschafts sein. Darüber hinaus soll Ziege die jungen Talente auf ihrem Weg in Richtung Kampfmannschaft unterstützen und die eigenen Trainer ausbilden.