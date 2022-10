Neun Punkte aus elf Spielen zu wenig: Kuchl stellt Übungsleiter Buck frei

Details Dienstag, 04. Oktober 2022 15:35

Der erste Trainerwechsel der laufenden Saison in der Regionalliga Salzburg ist vollzogen. Der SV Kuchl hat auf die Negativserie reagiert und sich von Trainer Philip Buck getrennt. Als Nachfolger wurde mit Thomas Hofer ein alter Bekannter vorgestellt. Der 52-Jährige, der bei den "Roten Teufeln" etliche Jahre Spieler war und von 1999 bis 2004 bereits auf dem Trainerstuhl saß, übernimmt interimistisch bis zum Jahresende.

Fotocredit: Adi Aschauer

Hofer als Erbfolger Bucks

Elf Spiele, neun Punkte und Zwischenposition zehn - für den Landescup-Sieger der vergangenen Spielzeit eindeutig zu wenig. "Gerade deshalb haben wir die Entscheidung getroffen, mit einem neuen Trainer einen Impuls zu setzen und frischen Elan in die Mannschaft zu bringen", erklärte Klubobmann Sebastian Wimmer, der das Ziel, am Ende des Grunddurchgangs in den Top-7 zu landen, weiter akribisch verfolgt. Am Montagabend setzten die Kuchler den nunmehrigen Ex-Dompteur Philip Buck vor die Tür, nur um mit Thomas Hofer ein bekanntes Gesicht an Land zu ziehen. "Mit Thomas konnten wir rasch unsere Wunschlösung fixieren", reibt sich Wimmer die Hände. Das H bei Hofer steht übrigens für Erfolg: 2016/17 sowie 2017/18 wurde der 52-Jährige mit Liga-Kontrahent Anif jeweils Meister in der damaligen Regionalliga West. Nun soll er die "Roten Teufel" ins obere Playoff der Regionalliga Salzburg führen.