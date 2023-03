Ärgerlich! Vandalismus beim FC Pinzgau Saalfelden

Details Sonntag, 05. März 2023 12:31

Auf der Kunstrasenanlage der Stadtgemeinde Saalfelden haben in der Nacht zum Sonntag Unbekannte ihr Unwesen getrieben. Das Vergehen wurde bereits zur Anzeige gebracht, der FC Pinzgau Saalfelden bittet nun um Hilfe bei der Aufklärung dieser Sachbeschädigung.

Fotocredit: FC Pinzgau Saalfelden

Tore stark in Mittleidenschaft gezogen

Großer Ärger in Saalfelden. Wie der FC Pinzgau am Sonntagvormittag bekannt gab, "haben Vandalen bei beiden Toren die jeweiligen Seitenschienen abmontiert bzw. stark beschädigt". Betroffen ist der Kunstrasenplatz der 1508 SaalfeldenArena. Der Vorfall dürfte sich in der Nacht zum Sonntag ereignet haben. Der Salzburger Regionalligist ist über jeden sachdienlichen Hinweis zur Täterermittlung dankbar - FCPS-Kontaktnummer: +43 676 833305090.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei