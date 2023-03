Vorjahres-Landesmeister St. Johann fasst Oberes Playoff ins Auge

Details Dienstag, 07. März 2023 14:23

In der Vorsaison noch die beste Salzburger Amateurmannschaft, wurde der TSV St. Johann - aufgrund von vielen verletzungsbedingten Ausfällen - in der Regionalliga Salzburg in den tabellarischen Mittelstand gedrückt. Nichtsdestotrotz zeigen sich die Pongauer mit der Herbst-Performance und der aktuellen Tabellenplatzierung recht zufrieden. Die siebente Position, welche die Lottermoser-Truppe bekleidet, würde fürs Obere Playoff reichen.

"Das Maximum herausgeholt"

Der TSV St. Johann wurde im Herbst von großen Verletzungssorgen geplagt. Für die Pongauer umso erfreulicher, dass man als Tabellensiebenter nach 18 von 22 gespielten Runden ein Plätzchen bekleidet, welches - Stand jetzt - die Qualifikation für das Obere Playoff bedeuten würde. "Wir sind den Umständen entsprechend sehr zufrieden", berichtet St. Johann-Coach Ernst Lottermoser. "Trotz Verletzungspech hat die Mannschaft das Maximum herausgeholt." Im Salzburger Landescup musste der Landesmeister der Vorsaison schon früh die Segel streichen - da zog man in der 3. Runde in und gegen Salzburg-Ligist Neumarkt (1:2) den Kürzeren.

Zusätzliche Offensivpower

Für das Frühjahr ist in St. Johann schrittweises Denken angesagt. "Genau, step by step. Unser erstes Ziel wird sein, dass wir ins Obere Playoff kommen. Dann würden wir - je nach Rückstand - schon gerne den Aufstieg in die Westliga anvisieren", sagt Lottermoser. Augenscheinlich: Das Toreschießen zählte im Herbst nicht wirklich zu den Lieblingsbeschäftigungen der St. Johanner. In den bisherigen 18 Ligapartien brachte es der TSV auf ebenso viele Goals. Der Schnitt? Mager, 1,0 pro Spiel - nur die beiden Nachzügler Hallein (15) und Grödig (13) erzielten weniger Buden. Mit Abdoul Abonsso und Akele Zion konnte man sich in der Winterpause die Dienste zweier offensivausgerichteter Spieler sichern. Nicht alltäglich: Abonsso wurde aus Schweden, Zion aus den Niederlanden transferiert. "Die beiden wurden uns von einer Managementfirma angeboten", verrät Lottermoser. Der erste Eindruck scheint gepasst zu haben. "Ich bin guter Dinge, dass sie uns weiterhelfen können."

Wintertransfers

Zugänge: Abdoul Abonsso (Ratorps IK/SWE), Akele Zion (AFC Amsterdam/NED), Raphael Kosakiewic (SG Lungau U16)

Abgänge: Alesio Caushaj (Europa FC/GIB), Kenan Kirim (Eben), Christian Kappacher (Karrierepause)

Herbst 2022 auf einen Blick

Nur 18 erzielte Tore in 18 Ligaspielen

Höchster Sieg: 3:1 gegen Hallein

Höchste Niederlage: 0:5 gegen Austria

Bester Torschütze: Florian Ellmer (6)

