Saisonfinish im Reformjahr: Wohin führt die Reise für die Klubs?

Rund ein Monat lang rollt im Salzburger Fußball-Unterhaus noch die Kugel. Weil im Sommer das altbekannte Format der Regionalliga West zurückkehren wird, wird sich in den unteren Stockwerken so einiges verschieben. Wie der aktuelle Stand der Dinge aussieht, haben wir für euch kurz zusammengefasst...

Fritz Oberascher (li.) und sein ASV stehen mit dem Rücken zur Wand, Puch-"Präsi" Christian Schwaiger (re.) will unbedingt in der Salzburger Liga bleiben.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A.

Regionalliga (West, oberes Play-off, unteres Play-off)

Bischofshofen und der FC Pinzgau können schon fix für die Regionalliga West 2023/24 planen. Im aktuellen Westliga-Play-off geht's für beide Teams noch um den Landesmeistertitel. Im oberen Play-off geiern Austria, St. Johann, Wals-Grünau, Kuchl und Seekirchen um die weiteren Westliga-Tickets. Weil in der Salzburger Liga nur Straßwalchen - aktuell Tabellendritter - den Antrag für einen Westliga-Aufstieg gestellt hat, würden momentan die ersten drei Mannschaften Fahrscheine bekommen. Im unteren Play-off lautet indes die Devise: Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Anif, Golling, der SAK, Hallein und Grödig sind bereits abgestiegen.

Salzburger Liga

Mehr als die halbe Liga hat Abstiegsängste. Altenmarkt und Bergheim stehen als Fixabsteiger fest, für den ASV ist es wohl nur mehr eine Frage der Zeit. Doppelte Brisanz: Steigt ein Salzburg-Ligist in die 1. Landesliga ab, fliegt die betroffene 1b-Mannschaft aus der 1. bzw. 2. Klasse.

1. Landesliga

Nicht weniger dramatisch geht es in der 1. Landesliga zu. Auch dort weiß mehr als die Hälfte der Mannschaften noch nicht, in welcher Spielklasse man in der nächsten Saison tatsächlich spielen wird. Fix abgestiegen ist Stand jetzt nur Piesendorf. Zünglein an der Waage: Steigen mehr Nordklubs ab, gibt es in den unteren, nördlichen Ligen ebenfalls mehr Absteiger. Dasselbe gilt logischerweise auch für den Süden.

2. Landesligen (Nord, Süd)

Während Kaprun in der 2. Landesliga Süd so gut wie durch ist, hat in der 2. Landesliga Nord der USC Faistenau die besten Karten. Aufgrund derselben Anzahl an Nord- und Süd-Absteigern aus der 1. Landesliga würden aktuell in beiden Ligen jeweils vier Mannschaften in die 1. Klasse absteigen.

1. Klassen (Nord, Süd)

Mit Mittersill (1. Klasse Süd) steht der erste Meister im Salzburger Fußball-Unterhaus vorzeitig fest. Die Oberpinzgauer werden somit in die 2. Landesliga Süd aufsteigen. Ähnliches könnte Hof blühen, das in der 1. Klasse Nord momentan acht Points vor den Verfolgern Fuschl und Oberalm liegt. Weil Gneis und der ASK_PSV künftig als Spielgemeinschaft auftreten werden, bleibt den Städtern der Gang in die letzte Liga vorerst erspart.

2. Klassen (Nord A, Nord B, Süd)

Für Taxham (der Tabellenzweite Bergheim 1b wird nächste Saison als 1. Landesliga-Reserve auflaufen) und Abtenau sieht's mit einem Aufstieg in die 1. Klasse Nord sehr gut aus. Im Süden ist der Titelkampf hingegen ein Paarlauf, rittern Zell und Mühlbach/Hkg. um den Höhenflug. Desweiteren stellt sich für einige 1b-Mannschaften berechtigterweise die Frage: Reserve in der 1. Landesliga oder weiterhin 1b in der 2. Klasse? Mit Croatia Salzburg (2. Klasse Nord) hat sich bereits der erste Neueinsteiger gemeldet. Henndorf 1b (die "Erste" momentan Spitzenreiter der 1. Landesliga) könnte folgen.

