Regionalliga Salzburg - Herbst 2022/2023: Expertentipp Runde 3

Und schon steht die 3. Runde in der Regionalliga Salzburg - Herbst vor der Tür. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Durch den kommenden Spieltag tippt sich Eidke Wintersteller, der Trainer des UFC Hallein. Hier seine Voraussagen bzw. Eingebungen:

"Grödig hat den besseren Saisonstart erwischt. Die Anifer sind hingegen noch nicht in der Form, die sie sich wünschen."

"Kuchl spielt überragend, hat uns letzte Woche überrascht. St. Johann kennt Kuchl und wird sich nicht überraschen lassen. Die St. Johanner stehen in der Defensive gut und sind vorne immer für Tore gut."

Sa, 06.08.2022, 17:00 Uhr

"Golling hat gegen Anif schon drei Tore erzielt, mit Brückler einen echten Knipser. Nach dem 0:4 in der Vorwoche werden sie sicher konzentriert sein. Seekirchen wird hingegen noch etwas Zeit brauchen, um in die Form zu kommen, die sie in der Vorsaison gehabt haben."