Regionalliga Salzburg - Herbst 2022/2023: Expertentipp Runde 8

Und schon steht die 8. Runde in der Regionalliga Salzburg - Herbst vor der Tür. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Durch den kommenden Spieltag tippt sich Christoph Lessacher, der Trainer des SC Golling. Hier seine Voraussagen bzw. Eingebungen:

"Beide Mannschaften spielen auf Ballbesitz und mutig nach vorne. In einem sehr spannenden und ausgeglichenen Spiel wird sich Kuchl knapp aber doch durchsetzen."

So, 04.09.2022, 11:00 Uhr

So, 04.09.2022, 15:30 Uhr

So, 04.09.2022, 17:00 Uhr

"Ich glaube an meine Mannschaft und an die erste Sensation in diesem Herbst."