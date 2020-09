Bischofshofen nimmt GAK-Eliminator Seekirchen auf die Hörner

Details Donnerstag, 03. September 2020 12:56

Am Sonntag noch den GAK aus dem ÖFB-Cup gekegelt, wurde der SV Seekirchen in der 6. Runde der Regionalliga Salzburg auf den knallharten Boden der Realität zurückgeholt. Weil die Kicker von Übungsleiter Alexander Schriebl über weite Strecken nicht ins Spiel gefunden hatten, mussten sie sich am Ende dem SK Bischofshofen hauchdünn mit 1:2 beugen.

Kalte Dusche für Seekirchner Cup-Helden

Das Aufeinandertreffen wurde keine zwei Minuten alt, als Ferdinand Takyi nach Poric-Assist rasch auf 0:1 stellte. "Da wurden wir gleich eiskalt erwischt", startete die Begegnung für SVS-Trainer Alexander Schriebl nicht wunschgemäß. Im ersten Durchgang wollten die Hausherren nicht wirklich in die Gänge kommen. Ganz anders Bischofshofen, das nach haargenau 30 gespielten Minuten ein zweites Mal abdrückte: Wieder hatte Poric seine Füße im Spiel, servierte Goran Antunovic die Kirsche mundgerecht, der herzhaft zubiss - 0:2. "Eine unglaubliche Leistung meiner Mannschaft", schwebte BSK-Dompteur Adonis Spica regelrecht auf Wolke sieben.

Schriebl: "Hätten uns keinen Punkt verdient"

An der Art und Weise der Partie änderte sich auch im zweiten Spielabschnitt nichts. Die Pongauer blieben optisch besser, Seekirchen tat sich nach wie vor enorm schwer, einen Fuß auf den Boden zu setzen. Obwohl der BSK dem dritten Treffer wesentlich näher war als die Hausherren dem Anschluss, blitzte im Endspurt noch einmal Hoffnung auf: Erst scheiterte Aaron Volkert vom Punkt, den Elfer-Nachschuss nagelte er schließlich ins Netz - 1:2 (85.). Mehr war für die Flachgauer an diesem Fußballabend jedoch nicht drin. "Mit der Leistung hätten wir uns auch keinen Punkt verdient. Wenn die Mannschaft nicht 100% abliefert, wird's gegen jeden Gegner schwierig", resümierte Schriebl. Indes hatte Spica gut lachen: "Gratulation an meine Spieler. Ein verdienter Sieg."

SV Seekirchen 1:2 (0:2) SK Bischofshofen

Seekirchen, SR: Samuel Sampl

Torfolge: 0:1 Ferdinand Takyi (1.), 0:2 Goran Antuonvic (30.), 1:2 Aaron Volkert (85.)

Die Besten bei Bischofshofen: Karol Solciansky (IV), Szymon Kozecki (IV), Elvis Poric (RM).

Redakteur: Maximilian Winkler

