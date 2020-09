Beide Treffer gingen auf sein Konto: Moussa Dembele als Sargnagel Seekirchens

Details Sonntag, 06. September 2020 20:48

Für den SV Seekirchen war's in Bezug auf die Regionalliga Salzburg eine Englische Woche zum Vergessen. Nachdem die Schriebl-Schützlinge am vergangenen Mittwoch gegen Bischofshofen den Kürzeren gezogen hatten, gab's auch heute in Grünau nichts zu holen. Dank der beiden Treffer von Doppelpacker Moussa Dembele setzten sich die von Franz Aigner trainierten Grün-Weißen verdientermaßen mit 2:0 durch. Erfreulich: Die Viererkette der Heimischen bildeten dieses Mal vier Jahrgang 2002-Kicker.

Wals-Grünau überzeugte auf allen Linien

"Wir sind nie so richtig in die Zweikämpfe gekommen, waren auch läuferisch nicht auf der Höhe", gab Seekirchen-Trainer Alexander Schriebl enttäuscht zu Protokoll. Die Hausherren standen defensiv sattelfest und strahlten allen voran mit Antreiber Ebner und ihren schnellen Spitzen Schnöll und Dembele im Konter permanent Gefahr aus. Letztgenannter trug sich nach haargenau 16 absolvierten Minuten in die Schützenliste ein, brachte Grünau mit 1:0 in Front. Mehr als Halbchancen, bei denen einmal Heim-Goalie Strobl nach einem Eckball auf dem Posten war, ließ die blutjunge Verteidungsreihe der Hausherren im ersten Durchgang nicht zu. Auf der Gegenseite hätte es hingegen noch das ein oder andere Mal klingeln können, hielt Franz Aigner, der Coach der Grün-Weißen, noch zwei Alu-Treffer fest.

Dembele machte mit seinem zweiten Streich alles klar

In den zweiten 45 Minuten nahm der rote Faden der Gastgeber weiterhin seinen Lauf. "Uns haben die nötigen Mittel gefehlt", wartete Schriebl auch nach der Pause vergeblich auf die Leistungssteigerung seiner Seekirchner. Das höchste der SVS-Gefühle? Ein Ogunlade-Abschluss aus spitzem Winkel, der recht deutlich über die Grünauer Hütte segelte. Ganz im Gegenteil die Aigner-Buben, die nach zwei, drei ausgelassenen Sitzern in der 65. Spielminute wohl endgültig den Deckel draufsetzten: Wieder war Moussa Dembele nicht zu bremsen, vollstreckte zum vorentscheidenden 2:0. "Sie haben uns eiskalt ausgekontert", schilderte Schriebl, der sich nach zwei Niederlagen am Stück wieder nach rosigeren Zeiten sehnt: "Das war eine harte Woche für uns. Heute wollte uns nicht viel gelingen. Ein verdienter Sieg für Grünau." Aigner zog indes vor seinen Schützlingen den Hut: "Eine überragende Leistung der gesamten Mannschaft. Ich hätte mir nicht gedacht, dass sie das so staubtrocken runterspielt."

SV Wals-Grünau 2:0 (1:0) SV Seekirchen

Grünau, SR: Florian Jäger

Torfolge: 1:0 Moussa Dembele (16.), 2:0 Moussa Dembele (65.)

Die Besten bei Wals-Grünau: Pauschallob (herausragend: Moussa Dembele, Christian Schnöll, Felix Ebner, Niklas Thanhofer, Philip Kanzler, Andreas Füreder, Maximilian Pössl)

Redakteur: Maximilian Winkler

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten