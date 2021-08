3:0! Seekirchen nimmt St. Johann Wind aus den Segeln

Details Freitag, 06. August 2021 22:56

Nach der klaren 0:3-Schlappe zuletzt bei der Salzburger Austria hat der SV Seekirchen in der 4. Runde der Regionalliga Salzburg wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Mannen von Übungsleiter Mario Lapkalo fuhren gegen den TSV St. Johann einen klaren und ungefährdeten 3:0-Sieg ein und fügten den zuletzt sehr erfolgsverwöhnten Pongauern somit die erste Saisonniederlage zu.

Fotocredit: SV Seekirchen

Druckvolle, aber ineffektive Seekirchner verpassten größeren Vorsprung

Die Seekirchener erwischten auf heimischem Geviert einen starken Beginn und drückten der Partie gleich vom Start weg ihren Stempel auf. "Wir hatten in der Anfangsphase schon viele Torchancen. Nach 25 Minuten hätte es durchaus 3:0 stehen können", sagte Seekirchen-Coach Mario Lapkalo. Zumindest einmal durfte auf der heimischen Bank gejubelt werden, als Vorderegger eine Hereingabe von der rechten Seite volley in die Maschen donnerte - 1:0 (6.). "Seekirchen ist sehr aggressiv aufgetreten und war immer den einen Schritt schneller als wir. Ja, sie haben uns die Schneid' abgekauft", seufzte St. Johann-Trainer Ernst Lottermoser. Kurz vor dem Pausentee drohte die Partie, die der SVS bis dato so gut und sicher in der Hand gehabt hatte, zu kippen. Die Gründe waren sich etwas hängen lassende Lapkalo-Buben und immer stärker werdende Gäste. "In dieser Phase haben wir den Ball viel zu lange gehalten", hätte sich Lapkalo ein wesentlich stringenteres Spiel seiner Mannschaft gewünscht. Obwohl der ein oder andere vielversprechende St. Johanner Standard in Richtung Seekirchen-Hütte flog, sollte sich am Spielstand bis zur Pause nichts mehr ändern.

Schwächephase gut übertaucht: Lapkalo-Crew überließ nichts dem Zufall

Wie gut der Pausentee einer Mannschaft tun kann, zeigte sich am Exempel Seekirchen. Nach der kurzen Schwächeperiode rappelten sich die Gastgeber nach dem Seitenwechsel auf und schafften es, das Spielgeschehen erneut in ihre Bahnen zu lenken. "Wir haben uns wieder erfangen", wurde Lapkalos Grinsen breiter. Die Ernte holten sich die Flachgauer im Laufe des zweiten Spielabschnitts ab. In Minute 67 tanzte Neumayr nach Vorderegger-Assist Gäste-Goalie Wallinger aus, schob eiskalt zum 2:0 ein, den Schlussstrich zog Ogunlade mit einem staubtrockenen Abschluss ins lange Eck - 3:0 (76.). Für Lottermoser quasi die logische Konsequenz: "Irgendwann mussten wir ins Risiko gehen. Zwingend sind wir aber nicht geworden." Lapkalo sprach von einem "verdienten Sieg". Dem konnte sich Lottermoser nur anschließen: "Er war auch in dieser Höhe okay. Wir haben nie richtig ins Spiel gefunden und konnten den Kampf einfach nicht erwidern."

Die Besten bei Seekirchen: Pauschallob (herausragend: Wechselberger (IV), Vorderegger (LM), Volkert (DM))

