Joker Jezercic erlöst Anif gegen BSK

Details Sonntag, 29. August 2021 09:53

Nach vier ungeschlagenen Partien ist der Höhenflug des SK Bischofshofen just im gestrigen Auswärtsmatch gegen den USK Maximarkt Anif gestoppt worden. Nachdem die Anifer lange an der eigenen Chancenauswertung gescheitert waren, sorgte ausgerechnet ein Einwechselspieler für die große Erlösung. Daniel Jezercic kam, sah und traf - die Kletzl-Boys siegten mit 1:0.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A.

Etliche Kuka-Chancen, Alu-Pech für BSK

Etwa 140 Besucher wollten sich die Partie zwischen Anif und Bischofshofen nicht entgehen lassen. Was sie sahen, waren ambitionierte Hausherren, die das Spielgeschehen gleich vom Start weg im Griff hatten. "Wir haben genau da angeknüpft, wo wir letzte Woche gegen St. Johann aufgehört hatten", vermeldete Anif-Coach Bernhard Kletzl. Das Einzige, was sich die Anifer ankreiden lassen mussten: Die matte Chancenverwertung. Allein Goalgetter Kuka vergab zwei, drei ganz gute Chancen. Und wie es im Fußball dann desöfteren der Fall sein kann, hätte es beinahe auf der anderen Seite eingeschlagen: Mounji prüfte die Standfestigkeit des Tores, konnte sich bei einem Alu-Treffer nicht auf Göttin Fortuna verlassen.

Joker Jezercic brachte die Entscheidung

"Wir haben uns für die zweite Halbzeit richtig viel vorgenommen, wollten das Spiel unbedingt für uns entscheiden", krempelten Kletzl und seine Mannen in der Kabine die Ärmel nach oben. Die Heimelf kam mit viel Elan aufs Grün, ließ defensiv nicht weiß Gott was anbrennen und verbuchte in der Offensive die ein oder andere Chance. Nachdem Schilchegger und abermals Kuka längst auf 1:0 hätten stellen können, nutzte in der 75. Minute Joker Jezercic die Gunst des Augenblicks, zog aus 20 Metern ab und traf - 1:0. Goldgriff: Jezercic wurde nur zwei Minuten vor seinem Torerfolg aufs Feld gebracht. Im Finish wollte sich die Kletzl-Crew nicht verbarrikadieren, nein, sie lief die Bischofshofener Truppe forsch und schon ganz weit vorne an. "Damit haben wir verhindert, dass sie einen gezielten Ball auf Takyi schlagen können. Der Mann ist zwei Meter groß und äußerst schwer vom Ball zu trennen", schilderte Kletzl, der sich summa summarum über einen knappen 1:0-Erfolg freuen und Goldbube Jezercic herzen konnte: "Aus meiner Sicht war's auch verdient." Indes hätte Pendant und BSK-Coach Adonis Spica die Erfolgsserie (vier Spiele ungeschlagen) liebend gerne prolongiert. "Gratulation an Anif. Von uns letztlich zu wenig, um etwas mitzunehmen."

Die Besten bei Anif: Janjic (IV), Bachleitner (DM), Acar (DM)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!