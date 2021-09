In Neuauflage gegen Seekirchen: Kuchler ärgern sich über "zwei verlorene Punkte"

Details Sonntag, 19. September 2021 14:01

Am 8. September feierte der SV Seekirchen im Zuge des Zweitrunden-Nachtrags einen 3:0-Heimerfolg über den SV Kuchl. Gestern, also zehn Tage später, trennten sich die beiden Teams bei getauschtem Heimrecht mit einem 2:2-Unentschieden. Aaron Volkert brachte den SVS voran, Christoph Hübl und Alexander Hofer sorgten für den Turnaround, ehe abermals Volkert vom Elferpunkt die Zählerteilung sicherstellte.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

In nur sieben Minuten: Kuchl drehte die Partie

Beim zweiten Duell zwischen Kuchl und Seekirchen binnen kurzer Zeit zeigte sich die Gastelf für den ersten Lichtblick verantwortlich. In Spielminute zehn feuerte Volkert das Kunstleder ins Kuchler Gehäuse, stellte früh auf 0:1. "Ein Tor Marke unhaltbar", imponierte das sehenswerte Führungsgoal auch Seekirchen-Coach Mario Lapkalo. Schier postwendend die Antwort des SVK: Kraft bediente Hübl - 1:1 (12.). Und wiederum wurde die Partie nur wenige Aktionen älter, ehe Hofer nach Kaindl-Assist gar auf 2:1 stellte (19.). Die Seekirchener ließen im Anschluss etwas nach, die Tennengauer konnten daraus allerdings keine Nutzen ziehen. Weil die Hausherren zwei Großchancen verballerten, blieb's zur Pause beim 2:1. "Wir haben gut gespielt. Dementsprechend optimistisch waren wir für die zweite Halbzeit", schilderte Kuchl-Übungsleiter Mario Helmlinger.

Volkert schnürte Doppelpack

Doch nach dem Seitenwechsel sollte es für die Helmlinger-Crew ganz anders kommen. In der 56. Spielminute zeigte Schiri Hochstaffl auf den Punkt - Elfmeter für die Gäste. Den fälligen Strafstoß verwandelte Volkert zum 2:2-Ausgleich. In einem temporeichen Hin und Her blieben fortan weitere Goals aus. Während Lapkalo das Endresultat als "gerechtes Unentschieden" einordnete, war's für Pendant Helmlinger zu wenig: "Für uns zwei verlorene Punkte."

Die Besten: Klimitsch, M. Seidl bzw. Volkert, Tezzele, Probst

